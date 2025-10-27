Το παιδί: Μια αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της Άρτεμις

Εξελίξεις και ανατροπές στα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί» που θα προβληθούν στις 21:45 το βράδυ έως και την Πέμπτη 30.10.2025.

Η Άφρο συζητάει ανοιχτά με τον Πέτρο για τα συναισθήματά της για την Ελένη και εκείνος της δίνει μια αναπάντεχη συμβουλή. Η Σοφία βρίσκει τις σημειώσεις της μητέρας της σχετικά με τα όσα της είπε η Τάνια

Το παιδί: Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Eπεισόδιο 26ο. Η Άρτεμις προσπαθεί να ενώσει και πάλι την οικογένεια που έχει απομακρυνθεί, ενώ ο Δημήτρης αντιμετωπίζει την «ανάκριση» της Στράτου. Η Σίσσυ αναλαμβάνει τα social media του πανηγυριού και τσακώνεται με τον Θέμη πάνω στην ένταση της προετοιμασίας. Στο μεταξύ, η κόντρα Μαίρης και Μίνας για τον Μητσαρέλο κορυφώνεται, όμως, οι δύο φίλες σοκάρονται όταν καταλαβαίνουν ότι έχουν μια κοινή εχθρό. Παράλληλα, η Λίτσα κάνει μια προσπάθεια να ξαναφουντώσει τον έρωτά της με τον Τόλη, αναβιώνοντας μια ολόκληρη εποχή. Ο Χρυσόδημος ανακαλύπτει μια κρυφή συνεργασία μεταξύ Θωμά και Πάκη. Μια αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της Τέμης κάνει όλους να αναρωτιούνται για τη μοίρα του Ιβάν και της Τάνιας.

Το παιδί: Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Eπεισόδιο 27ο. Η Άρτεμις χωρίζει την πεντάδα σε ομάδες για να ψάξουν τα ίχνη του Ιβάν και της Τάνιας. Η Άφρο συζητάει ανοιχτά με τον Πέτρο για τα συναισθήματά της για την Ελένη και εκείνος της δίνει μια αναπάντεχη συμβουλή. Παρασκευάς και Βούλα, γεμάτοι τύψεις, απολογούνται στον Χρυσόδημο για την πίτσα και η επίσκεψη τους στην καντίνα παίρνει μια συγκινητική τροπή. Παράλληλα, το χωριό συσπειρώνεται για να αντιμετωπίσει την απειλή του Πάκη ότι θα πραγματοποιήσει έλεγχο για τα χρέη του Δήμου, ενώ η Τιτίκα τούς μεταφέρει μια πολύτιμη πληροφορία. Στο μεταξύ, η Σοφία βρίσκει τις σημειώσεις της μητέρας της σχετικά με τα όσα της είπε η Τάνια για τις ιδιαιτερότητες του Δημήτρη.

Το παιδί: Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Eπεισόδιο 28ο. Το χωριό βρίσκεται σε αναβρασμό και όλοι βάζουν τα δυνατά τους για να ανακαλύψουν το μυστικό που έκρυβε ο Υάκινθος, έτσι ώστε να εμποδίσουν τον Πάκη από το να πραγματοποιήσει τις απειλές του. Ταυτόχρονα, οι έρευνες για τον Ιβάν καταλήγουν σε αδιέξοδο κι έτσι ο Δημήτρης, θέλοντας να βρει τον πατέρα του, ζητά βοήθεια από ένα απρόσμενο πρόσωπο. Παράλληλα, συμπαραστέκεται στην Ανθούλα σε μία δύσκολη στιγμή της. Η Άρτεμις με τον Πέτρο έρχονται πιο κοντά, αλλά συνεχώς βρίσκουν εμπόδια στον δρόμο τους. Η Μαίρη και η Μίνα αποφασίζουν να μιλήσουν ανοιχτά με τον Φώντα για τη σχέση τους, αλλά εκείνος τους κάνει μία αναπάντεχη πρόταση.