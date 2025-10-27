Burevestnik: Το «αθέατο» ρωσικό υπερόπλο που αλλάζει τις ισορροπίες ισχύος- Ανησυχία στη Δύση

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυρίστηκε ότι ο πύραυλος Burevestnik παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες και κάλυψε απόσταση περίπου 14.000 χιλιομέτρων (8.700 μίλια). Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το όπλο επέδειξε «τις υψηλές δυνατότητές του στην αποφυγή αντιπυραυλικών και αντιαεροπορικών αμυντικών συστημάτων», προστίθεται.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την επιτυχή δοκιμή του πυρηνοκίνητου πυραύλου Burevestnik, ενός όπλου μεγάλης εμβέλειας και αόρατου στα ραντάρ, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην Ουκρανία . Σε μια επίδειξη ισχύος, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε τις ικανότητες του πυραύλου, που φέρεται να κάλυψε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την ασφάλεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες παγκοσμίως.

Путин на линији фронта са начелником генералштаба Герасимовим и највишим официрима СВО у вези напредовања..
Тестирање ракете "Буревестник" је успешно завршено и она је од данас ОПЕРАТИВНА.
Домет ракете НЕОГРАНИЧЕН

Ο πύραυλος Burevestnik, σημαίνει «θαλασσοπούλι της καταιγίδας» (storm petrel), και είναι ένας πύραυλος κρουζ, που πετά σε χαμηλό ύψος και έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή, αλλά και να κινείται με πυρηνική πρόωση. Το ΝΑΤΟ τον αποκαλεί SSC-X-9 Skyfall. Η πυρηνική πρόωση του πυραύλου έχει σχεδιαστεί ώστε να του επιτρέπει να πετά πολύ πιο μακριά και για περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με τους συμβατικούς κινητήρες, οι οποίοι περιορίζονται από την ποσότητα καυσίμου που μπορούν να μεταφέρουν. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να παραμένει σε πτήση για εκτεταμένο χρονικό διάστημα πριν πλήξει τον στόχο.

Владимир Путин сообщил о успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

По его словам, эти ракеты с ядерной энергетической установкой являются уникальными и не имеют аналогов в мире.

"Ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты"

Μπορεί να πλήξει οποιονδήποτε στόχο στις Ηνωμένες Πολιτείες

Το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS), επικαλούμενο ρωσικό στρατιωτικό περιοδικό το 2021, ανέφερε ότι ο Burevestnik έχει θεωρητική εμβέλεια έως και 20.000 χιλιόμετρα, κάτι που θα του επέτρεπε να εκτοξεύεται από οποιοδήποτε σημείο της Ρωσίας και να πλήττει στόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ύψος πτήσης του πυραύλου είναι μόλις 50 έως 100 μέτρα, πολύ χαμηλότερα από αυτό ενός συμβατικού πυραύλου κρουζ, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευσή του από τα ραντάρ αεράμυνας. Μια έκθεση του 2020 από το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Αεροδιαστήματος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανέφερε ότι, εάν η Ρωσία κατάφερνε να ενεργοποιήσει τον Burevestnik, θα αποκτούσε ένα «μοναδικό όπλο με δυνατότητα διαηπειρωτικής εμβέλειας».

Επίθεση Τραμπ σε Πούτιν: Σταμάτα τις δοκιμές πυραύλων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ανάρμοστή» την ανακοίνωση που έκανε χθες Κυριακή ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναφορικά με τη διεξαγωγής μιας επιτυχημένης τελικής δοκιμής ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ.

«Είναι ανάρμοστο για τον Πούτιν να το λέει αυτό. Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Αυτός ο πόλεμος, που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μια εβδομάδα, σύντομα θα εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό θα έπρεπε να κάνει αντί να δοκιμάζει πυραύλους», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος που τον μεταφέρει στην Ιαπωνία, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία μετά τη Μαλαισία.

Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι «θα του άρεσε πολύ» να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παρατείνει, αν κριθεί αναγκαίο, την ασιατική του περιοδεία στο πλαίσιο της οποία σήμερα και αύριο θα βρεθεί στην Ιαπωνία και την Τετάρτη και Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

«Η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει την ασφάλειά της»

Άμεση ήταν η απάντηση από το Κρεμλίνο δια στόματος του εκπρόσωπου του Ντμίτρι Πεσκόφ. Όπως ανέφερε σχετικά για να δικαιολογήσει την δοκιμή του πυραύλου: «Η Ρωσία πρέπει να κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει την ασφάλεια της εν μέσω της μιλιταριστική διάθεσης στην Ευρώπη». Παράλληλα αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά του Κίριλ Ντιμιτρίεφ και τις άτυπες επαφές που έχει ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζοντας πως: «Οι άτυπες επαφές γενικά αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του διαλόγου. Αυτό είναι απλώς ένα μικρό βήμα σε έναν μακρύ δρόμο».