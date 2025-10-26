Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 20χρονο- Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοκαριστικό περιστατικό
Ένας 20χρονος τραυματίστηκε μετά από επίθεση με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής 26/10/2025 και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Περαίας, σε κεντρικό δρόμο, με την αστυνομία να δέχεται κλήση γύρω στις 18:10.
Φίλοι του 20χρονου τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, με τραύματα στην πνευμονοθωρακική χώρα, με τους γιατρούς να τον βάζουν άμεσα στο χειρουργείο.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του άγνωστου δράστη, με την περίπτωση να είναι δύσκολη καθώς ο νεαρός ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται κάτι από το γεγονός.
