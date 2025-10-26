Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης γιόρτασαν την 15η επέτειο γάμου τους με ένα ρομαντικό ταξίδι στη Ρώμη

Η Καλομοίρα ταξίδεψε στη Ρώμη για ένα ρομαντικό ταξίδι, γιορτάζοντας την 15η επέτειο γάμου της με τον Γιώργο Μπούσαλη.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, η Καλομοίρα μοιράστηκε φωτογραφίες από βόλτα τους στους δρόμους της «Αιώνιας Πόλης», με φόντο τα φωτισμένα αξιοθέατα της Ρώμης. Οι δυο τους έδειχναν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ, με τα χαμόγελα και την τρυφερότητα να «μαρτυρούν» τη βαθιά αγάπη που τους ενώνει.

Πρόσφατα, η Καλομοίρα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μίλησε για την πορεία της ζωής της, την οικογένειά της και την απόφασή της να ζήσει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είχα πολύ πίεση και έπρεπε να πάρω ένα off. Εγώ είμαι όλη ή τίποτα, και αυτό δεν είναι και καλό. Ο Γιώργος με υποστηρίζει πολύ. Αν ζούσε εδώ και η βάση μου ήταν στην Ελλάδα, δεν θα έφευγα. Η βάση μου είναι στην Αμερική λόγω των γονιών μου. Και τα παιδιά μου το λέγανε, αλλά δεν ήθελα να τα ξεσηκώσω και να μην έχουν γιαγιάδες, παππούδες», εξήγησε η τραγουδίστρια.