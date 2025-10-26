Άλλαξε η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής- Οι δείκτες των ρολογιών πήγαν μία ώρα πίσω

Άλλαξε η ώρα από τις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (26/10), καθώς οι δείκτες των ρολογιών μετακινήθηκαν μία ώρα πίσω, δείχνοντας 03:00.

Όπως κάθε χρόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας και έτσι οι δείκτες των ρολογιών μετακινούνται μία ώρα πίσω. Έτσι όποιος δεν έχει ρολόι που να ρυθμίζεται αυτόματα, θα πρέπει να κάνει χειροκίνητα την αλλαγή ώρας.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της – χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστική απόφαση.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών αναφέρει: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. ».