Ηλεία: Αυτή είναι η επίσημη γνωμάτευση για το σκύλο στον Επιτάλιο- Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Την επίσημη εκδοχή για το θέμα του σκύλου που εντοπίστηκε κακοποιημένος από μέλη του Φιλοζωϊκού Συλλόγου Νοιάζομαι Κρεστένων, που προχώρησε και στην καταγγελία στην Αστυνομία.

Όπως ανέφερε η καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από ανάρτηση στα social media “… Μεταφέρθηκε άμεσα στον κτηνίατρο, όπου διαπιστώθηκε ότι το ζώο είχε σοβαρό σκίσιμο στον πρωκτό, προκαλούμενο από αντικείμενο που του εισήχθη βάναυσα.

Ο κτηνίατρος του έκανε 8 ράμματα. Το ζώο νοσηλεύεται και παλεύει. Η καταγγελία έχει ήδη γίνει στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Όποιος είδε, άκουσε ή γνωρίζει οτιδήποτε, παρακαλείται να μιλήσει ΤΩΡΑ. Αυτό που έγινε δεν είναι "απλώς" κακοποίηση ζώου.

Είναι σαδιστική, εγκληματική πράξη. Και όποιος το έκανε, είναι επικίνδυνος για όλους μας”.

Παρά το αρχικό “σκανάρισμα” που έγινε στο σκύλο, δεν εντοπίστηκε η ύπαρξη τσιπ, ωστόσο στη συνέχεια όταν έγινε γνωστό το περιστατικό, εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του, με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ σε μεταγενέστερο “σκανάρισμα” εντοπίστηκε και το τσιπ του σκύλου.

Σε επικοινωνία του ilialive.gr με το Γραφείο Τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, έγιναν γνωστά τα εξής: “Ο σκύλος διακομίστηκε από τα μέλη του Φιλοζωϊκού Σωματείου “Νοιάζομαι” Κρεστένων στις 22 Οκτωβρίου, σε ιδιώτη κτηνίατρο που διαπίστωσε ότι έφερε επιφανειακό τραύμα στην περιπρωκτική χώρα, το οποίο προκάλεσε αιμορραγία.

Σύμφωνα με τις δύο κτηνιατρικές εξετάσεις που έγιναν, η αιτιολογία του τραύματος δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα και ενδέχεται να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες.

Αρχικά στον σκύλο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη τσιπ, το οποίο εντοπίστηκε σε μεταγενέστερο έλεγχο”.