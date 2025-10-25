Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 25 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Χρυσάνθη

Χρυσάφιος, Χρυσάφης, Χρυσαφένια

Ποιος γιορτάζει αύριο

Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Μίμης, Τζίμης, Μήτσος, Τζιμάκος, Μητσάκος, Μήτρος, Ντέμης, Ντίμης, Δήμητρα, Μιμή, Μιμίκα, Δημητρία, Ντίμι, Ντέμη

Δήμος

Γλύκων, Γλυκός

Λέπτινος, Λεπτίνα

Λούππος, Λούππης

Κυπαρισσία, Παρεσίνα, Παρεσσία, Παρέσια, Παρέσσα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίας Ταβιθά, Αγίας Χρυσάνθης, Αγίου Χρυσαφίου

Αγία Ταβιθά

Η Αγία Ταβιθά, γνωστή και με το ελληνικό όνομα Δορκάς που σημαίνει «ζαρκάδι», ήταν μαθήτρια του Κυρίου και διακεκριμένο μέλος της πρώτης χριστιανικής κοινότητας της Ιόππης, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων (9,36–43). Ήταν γυναίκα γεμάτη αγαθοεργίες και ελεημοσύνες, παραδειγματική στην προσφορά και τη φιλανθρωπία. Με τη δεξιοτεχνία της στην υφαντική, έραβε ενδύματα και βοηθούσε τις χήρες και τους φτωχούς της πόλης.

Όταν αρρώστησε και πέθανε, οι πιστοί της κοινότητας, που τη θεωρούσαν στήριγμα και μητέρα τους, ειδοποίησαν τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος εκείνη την περίοδο βρισκόταν στη Λύδδα. Ο Πέτρος έσπευσε στην Ιόππη, όπου οι χήρες του έδειξαν με δάκρυα τα ρούχα που είχαν φτιάξει μαζί της. Ο Απόστολος μπήκε στο δωμάτιο, προσευχήθηκε θερμά και είπε τη φράση «Ταβιθά, ανάστηθι». Τότε η Αγία αναστήθηκε, γεγονός που προκάλεσε συγκίνηση και πίστη σε πολλούς κατοίκους της πόλης.

Μετά από αυτό το θαύμα, έζησε πολλά χρόνια αφιερωμένη στο έργο του Θεού, συνεχίζοντας τη διακονία και τις αγαθοεργίες της. Κοιμήθηκε εν ειρήνη σε προχωρημένη ηλικία, αφήνοντας πίσω της φήμη αγιότητας και ταπεινής προσφοράς.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της στις 25 Οκτωβρίου, αναγνωρίζοντάς την ως υπόδειγμα φιλανθρωπίας, πραότητας και αφοσίωσης στον πλησίον.