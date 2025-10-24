Back to Top
Πάτρα: Ανήλικοι ζήτησαν χρήματα από 15χρονο απειλώντας με σουγιά και σιδερογροθιά

Τα στοιχεία του ενός δράστη έχουν ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Πατρών

Ακόμα ένα περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές και την κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 15χρονος μαθητής έπεσε θύμα απόπειρας εκβίασης από έναν 14χρονο και ένα ακόμη άτομο, πριν από λίγες ημέρες. Οι δράστες φέρονται να απαίτησαν από τον ανήλικο το ποσό των 50 ευρώ, δίνοντάς του συγκεκριμένη προθεσμία για να τους τα παραδώσει.

Σύμφωνα με την καταγγελία που κατατέθηκε στις Αρχές, οι δύο ανήλικοι απείλησαν το θύμα κρατώντας έναν σουγιά και μία σιδερογροθιά, προειδοποιώντας τον ότι αν δεν τους έδινε τα χρήματα, θα προχωρούσαν σε επίθεση εναντίον του.

Η Ασφάλεια Πατρών έχει ήδη ταυτοποιήσει τα στοιχεία του ενός εκ των δραστών, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν εάν υπάρχουν και άλλα περιστατικά παρόμοιας φύσης στην περιοχή

