Πόθεν Έσχες 2025: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων

Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου δόθηκε την Παρασκευή (24.10.2025) για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2025 (χρήση 2024).

Η αρχική προθεσμία έληγε την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου. Η δήλωση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.pothen.gr.

Έπειτα από τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας», ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2025 (χρήση 2024) παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου και η υποβολή γίνεται από την πλατφόρμα www.pothen.gr.

Τα βήματα

Σύνδεση στην πλατφόρμα με κωδικούς TaxisNet:

– Αυτόματη άντληση στοιχείων από όλες τις τράπεζες.

– Έλεγχος και συμπλήρωση των στοιχείων, προσθέτοντας όσα λείπουν

– Αιτιολόγηση προέλευσης χρημάτων: κάθε πόσο πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική εξήγηση (μισθός, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου κλπ.)

– Έλεγχος ακινήτων και οχημάτων για τυχόν διαφορές με την πραγματική κατάσταση.

– Υποβολή δήλωσης από τον/τη σύζυγο ή σύντροφο, εφόσον απαιτείται.

Οι αλλαγές

Η φετινή διαδικασία υποβολής δηλώσεων είναι διαφορετική. Η πιο ουσιαστική αλλαγή είναι η αυτόματη άντληση δεδομένων των υπόχρεων, τραπεζικών και επενδυτικών, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet μπορούν να αντλούν απευθείας από τις διασυνδεδεμένες τράπεζες στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις.

Κομβικό σημείο είναι και η υπευθυνότητα του δηλούντα, παρά την αυτοματοποίηση, η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει στον χρήστη. Λάθη ή παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

Για τους συζύγους και συντρόφους, ακόμη κι αν δεν ανήκουν άμεσα στις υπόχρεες κατηγορίες, πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή δήλωση. Η μη υποβολή συνεπάγεται πρόστιμα.

