Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

«Αν αγαπάς την οικογένειά σου»: Τι είναι το sms που στέλνει το υπουργείο Μεταφορών

«Αν αγαπάς την οικογένειά σου»: Τι είναι...

Το sms από το υπουργείο Μεταφορών που λαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες ενόψει της 28ης Οκτωβρίου

Ένα φαινομενικά περίεργο sms έλαβαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στην Ελλάδα το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10).

Το sms τους προειδοποιούσε να προσέχουν στον δρόμο, αν αγαπούν την οικογένειά τους.

 Αποστολέας ήταν το υπουργείο Μεταφορών που μέσω καμπάνιας, επιχειρεί να ενημερώσει τους πολίτες ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.

 Συγκεκριμένα, το sms αναφέρει: «Το περσινό τριήμερο της 28ης 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο. Υπουργείο Μεταφορών».

Ειδήσεις Τώρα

Φωνή αγωνίας από τους αγρότες της Αχαΐας- Συγκέντρωση στην Περιφέρεια την Πέμπτη 30/10

Viral το βίντεο με τα κανό στο πλημμυρισμένο Μεσολόγγι

Ηλεία- Κακοποιημένος σκύλος: Εμφανίστηκε άνδρας που λέει ότι είναι δικός του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Υπουργείο Μεταφορών SMS

Ειδήσεις