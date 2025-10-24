«Αν αγαπάς την οικογένειά σου»: Τι είναι το sms που στέλνει το υπουργείο Μεταφορών

Ένα φαινομενικά περίεργο sms έλαβαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στην Ελλάδα το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10).

Το sms τους προειδοποιούσε να προσέχουν στον δρόμο, αν αγαπούν την οικογένειά τους.

Αποστολέας ήταν το υπουργείο Μεταφορών που μέσω καμπάνιας, επιχειρεί να ενημερώσει τους πολίτες ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, το sms αναφέρει: «Το περσινό τριήμερο της 28ης 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο. Υπουργείο Μεταφορών».