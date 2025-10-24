Άργος Ορεστικό: Ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο και άρχισε να πετάει 50ευρα

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Άργος Ορεστικό, όταν ηλικιωμένος άνδρας βγήκε από το σπίτι του και άρχισε να πετάει χαρτονομίσματα των 50 ευρώ στους περαστικούς, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

«Έβρεξε» 50ευρα στον δρόμο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος αρχικά φώναζε σε περαστικούς, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα έβγαλε από την τσέπη του μια δεσμίδα χαρτονομίσματα και άρχισε να τα σκορπά στον δρόμο.

Περαστικοί ειδοποίησαν την Άμεση Δράση, ενώ στο σημείο έφτασε περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα και ξεκίνησαν τη συλλογή των χρημάτων που είχαν διασκορπιστεί σε μεγάλη ακτίνα.

Διακομίστηκε σε ψυχιατρική κλινική

Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε δομή ψυχικής υγείας. Τελικά, διακομίστηκε στην ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης, όπου και νοσηλεύεται.