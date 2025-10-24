Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. το μπαρ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια θανάτου της 16χρονης που έχασε τη ζωή της έξω από το μαγαζί που διασκέδαζε στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν η ιατροδικαστική εξέταση και οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το επίμαχο κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι να διέθετε αλκοόλ σε ανήλικους. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, οι Αρχές φέρεται να έχουν ζητήσει από τον Δήμο Αθηναίων να βάλει «λουκέτο» στο μαγαζί.

Ακόμη, η Αστυνομία έχει ζητήσει ενημέρωση από το ΕΚΑΒ για τον αριθμό των περιστατικών που κατέληξαν στο νοσοκομείο από τη συγκεκριμένη περιοχή εκείνο το βράδυ.