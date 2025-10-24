Πώς το κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ ξέπλενε εκατομμύρια μέσω στοιχηματικών εταιρειών και πολυτελών αγορών

Δυσθεώρητα είναι τα ποσά που έχει εισπράξει και «ξεπλύνει» τα μέλη του κυκλώματος που, μέσω ψευδών δηλώσεων, εισέπραξαν εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αποκαλύπτεται από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων χρημάτων, «ξεπλένονταν» μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Ενδεικτικές είναι τραπεζικές κινήσεις του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης ο οποίος είχε αναλάβει τον εντοπισμό και τη... δήλωση επιλέξιμων αγροτεμαχίων και βοσκότοπων σε περιοχές της επικράτειας που δεν δηλώνονταν από κάποιον άλλον. Από την έρευνα προέκυψε πως στους λογαριασμούς του γινόταν «πάρτι» με ποσά να μπαίνουν και να βγαίνουν εν ριπή οφθαλμού.

Μέρος των χρημάτων που λάμβανε είτε το έκανε ανάληψη, είτε χρησιμοποιούνταν για αγορές, ενώ σημαντικό μέρος αυτού νομιμοποιούνταν μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Ειδικότερα, κατά το ερευνώμενο χρονικό διάστημα εμφανίζονται πιστώσεις συνολικού ποσού ύψους 3.495.887,65 ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες και χρεώσεις συνολικού ποσού 3.117.153,76 ευρώ προς τις στοιχηματικές εταιρείες.

Επιπλέον, από τη μελέτη των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του φερόμενου ως αρχηγού διαπιστώθηκε ότι κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός καταθέσεων μετρητών, χωρίς αυτές να δικαιολογούνται με βάση τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματός του.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 203 καταθέσεις μετρητών σε ΑΤΜ, με εύρος κατατιθέμενων ποσών από 150 ευρώ έως 2.800 ευρώ και συνολικό ποσό πίστωσης ύψους 229.930 ευρώ. Τα εν λόγω ποσά αφού κατατίθενται, είτε μεταφέρονταν σε έτερο λογαριασμό με δικαιούχο τον ίδιο, είτε κατατίθενται σε στοιχηματικές εταιρείες.

Επιπλέον, στον ίδιο λογαριασμό πραγματοποιήθηκαν συνολικά 408 καταθέσεις μετρητών σε ΑΤΜ, με εύρος κατατεθειμένων ποσών από 50 ευρώ έως 10.000 ευρώ και συνολικό ποσό πίστωσης ύψους 878.360 ευρώ.

Χρήματα που προσέφεραν στον αρχηγό μία πραγματικά αξιοζήλευτη ζωή αφού πολλά από αυτά χρησιμοποιήθηκαν για ταξίδια εκτός Ελλάδας (Η.Π.Α., Κωνσταντινούπολη, Ντουμπάι), για διαμονές σε πολυτελή καταλύματα εντός της χώρας (Sani Resort – Χαλκιδική), ενώ επίσης πραγματοποιήθηκαν συχνές αγορές προϊόντων επώνυμων εταιρειών (Fendi, Prada, Gucci).

Η «παρέα» του αρχηγού

Εκτός από τον 38χρονο και τη σύζυγό του, σημαντικό ρόλο κατείχε και ένας 68χρονος, ο οποίος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος, καθώς λάμβανε χρηματικά ποσά από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα μετέφερε σε τραπεζικούς λογαριασμούς του 38χρονου. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν και οι δικοί του τραπεζικοί λογαριασμοί για την πραγματοποίηση κινήσεων που καταδεικνύουν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επίσης, στον βασικό πυρήνα βρίσκεται και ένας 36χρονος, υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), ο οποίος επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε Ε.Α.Ε. μελών της εγκληματικής οργάνωσης και καταχωρούσε εικονικά ηλεκτρονικά συμφωνητικά μίσθωσης από διευθύνσεις IP που ανήκουν στον ίδιο και σε έτερο συγγενικό του πρόσωπο. Λάμβανε και διακινούσε χρήματα από και προς τα μέλη, ενώ μετέφερε χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς έτερων αρχηγικών μελών και ενός πρώην αρχηγικού μέλους.

Παράλληλα στους βασικούς εμπλεκόμενους είναι και ένας 54χρονος λογιστής ο οποίος εμφανιζόταν σε δηλώσεις εμπλεκομένων προσώπων που είχαν υποβληθεί προς την Α.Α.Δ.Ε., ενώ στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και η διεύθυνση κατοικίας ή επιχείρησής του είχαν δηλωθεί στην Α.Α.Δ.Ε. από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ακόμα, είχε προβεί σε μεταφορές χρηματικών ποσών προς φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ είχε λάβει χρηματικό ποσό από αρχηγικό μέλος μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Επιπλέον 11 άτομα, βασικά μέλη της οργάνωσης, εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες και εκμισθωτές των δηλωμένων ψευδώς δηλώσεων στις Ε.Α.Ε. ακινήτων. Κάποιοι από αυτούς είχαν τροποποιήσει ψευδώς την περιουσιακή τους κατάσταση, είχαν υποβάλει και οι ίδιοι ψευδείς δηλώσεις Ε.Α.Ε. και είχαν λάβει παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις, ενώ πολλοί από αυτούς είχαν πραγματοποιήσει τραπεζικές συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και ενός πρώην αρχηγικού μέλους.

Τέλος 26 άτομα, λοιπά μέλη της οργάνωσης, υπέβαλλαν Ε.Α.Ε. με ψευδή στοιχεία κατοχής ακινήτων ή/και ζωικού κεφαλαίου με αποκλειστικό σκοπό την παράνομη είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων. Πολλοί από αυτούς είχαν πραγματοποιήσει και τραπεζικές συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη και πρώην αρχηγικό μέλος.

