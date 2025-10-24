Δολοφονία στη Φοινικούντα: Πιθανά νέα εντάλματα σε Μεσσηνία και Αττική

Νέες εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα για την οποία έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί δύο 22χρονοι, καθώς εδώ και μερικές ώρες, έχει φτάσει στα χέρια της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση η ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών από το μοιραίο βράδυ.

Από τις άρσεις (του απορρήτου) των τηλεφώνων, οι Αρχές θα έχουν πλέον ξεκάθαρη εικόνα για το ποια κινητά τηλέφωνα βρίσκονταν στο σημείο της διπλής δολοφονίας, αλλά και ποια πραγματοποίησαν κλήσεις τις επίμαχες ώρες.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τόσο πριν όσο και μετά τις δολοφονίες, έχουν ενεργοποιηθεί οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας γύρω από το κάμπινγκ, με τηλεφωνήματα που έγιναν τόσο προς όσο και από τον τόπο του εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι τα κενά στις απολογίες και τις καταθέσεις των δύο προφυλακισμένων 22χρονων άφηναν ξεκάθαρα ανοιχτό το σενάριο να υπάρχει συμμετοχή και άλλου ή άλλων ατόμων στην αιματηρή υπόθεση

Ενδεικτικό της μυστικότητας της υπόθεσης είναι ότι στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας διαβιβάστηκε από κεντρική υπηρεσία της Αθήνας απόρρητη αλληλογραφία ώστε να κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες.

Όλα δείχνουν πως όλα τα κομμάτια του παζλ συμπληρώνονται και πιθανόν τις επόμενες ημέρες να εκδοθούν και άλλα εντάλματα σύλληψης, με κάποια από αυτά να εκτελούνται στη Μεσσηνία και άλλα στην Αττική.