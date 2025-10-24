Ξεκινά η συνεργασία Chevron – Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Έπεσαν οι υπογραφές Παπασταύρου για τις Chevron – Helleniq Energy προκειμένου να αρχίσουν τις έρευνες στα 4 «οικόπεδα» Κρήτης και Πελοποννήσου για υδρογονάνθρακες, σύμφωνα με πληροφορίες.

Έτσι και επίσημα με αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, το επενδυτικό σχήμα Chevron – Helleniq Energy κερδίζει τον διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε τον περασμένο Απρίλιο η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) και αφορούσε στην παραχώρηση τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών για τις έρευνες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η επιτροπή αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση και τις διαπραγματεύσεις με τον operator του σχήματος, τον πολυεθνικό κολοσσό Chevron, και εισηγήθηκε στον Σταύρο Παπασταύρου την κατακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού αναγορεύοντας ως «Επιλεγείς Αιτών» την κοινοπραξία «Chevron Greece Holdings – Helleniq Upstream».

Υπενθυμίζεται πως το παραπάνω επενδυτικό σχήμα ήταν το μόνο που συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό. Η Chevron εκδήλωσε το πρώτο δίμηνο του 2025 το ενδιαφέρον της για τα θαλάσσια blocks «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Τα επόμενα πλέον βήματα για την παραχώρηση των τεσσάρων υπεράκτιων περιοχών είναι η οριστικοποίηση των τεσσάρων συμβάσεων ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Chevron, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Θα ακολουθήσει ο έλεγχος τους από το ελεγκτικό συνέδριο. Στη συνέχεια, τα τέσσερα νομικά κείμενα θα πάρουν το δρόμο για την κύρωση τους από τη Βουλή.

Ο αρχικός σχεδιασμός για την κύρωση των συμβάσεων είχε οριστεί στο τέλος του 2025. Οι διαδικασίες, όμως, έτρεξαν νωρίτερα και όλα δείχνουν ότι δεν αποκλείεται οι συμβάσεις παραχώρησης των τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών να κυρωθούν τον Νοέμβριο. Εφόσον ψηφιστούν από την Ολομέλεια τότε ενεργοποιούνται οι συμβάσεις και μετρά αντίστροφα ο χρόνος για το πρόγραμμα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το σχήμα ως προς τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες.