Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Σακελλαρόπουλος στο συνέδριο «Διασύνδεση bio παραγωγής, bio μεταποίησης και bio τουρισμού»

Στο συνέδριο με τίτλο «Διασύνδεση bio παραγωγής, bioμεταποίησης και bioτουρισμού» συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Πάνος Σακελλαρόπουλος.

Στο πλαίσιο των εργασιών, που διεξήχθησαν την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στο Μέγαρο Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι, παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα των δράσεων του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ – BIO EFFECT GREECE» από τις αναπτυξιακές εταιρείες ΑΙΤΩΛΙΚΗ, ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ, ΕΤΑΝΑΜ, ΑΧΑΪΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ και ΜΕΣΣΗΝΙΑ.

Κατά τον χαιρετισμό του ο κ. Σακελλαρόπουλος, μεταξύ άλλων τόνισε: «Από τα βιολογικά ελαιόλαδα και τα εκλεκτά κρασιά, μέχρι τα μέλια, τα τυριά, τα φρούτα και τα βότανα της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηλείας και της Αχαΐας, η Περιφέρειά μας παράγει προϊόντα μοναδικής ταυτότητας και ποιότητας, συγκροτούν μια τοπική κουζίνα όπου η μεσογειακή διατροφή συναντά τη Γη των Ολυμπιακών Ιδεωδών. Πολλά από αυτά φέρουν πιστοποιήσεις ΠΟΠ και ΠΓΕ, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση μπορεί να συνδυαστεί δημιουργικά με την καινοτομία. Ο στόχος μας είναι να τα μεταποιούμε, να τα πιστοποιούμε, να τα προβάλλουμε — και, κυρίως, να τα μετατρέπουμε σε εμπειρίες που ταξιδεύουν τον επισκέπτη στην ψυχή του τόπου μας.Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσα από το διατοπικό σχέδιο “Βιολογικό Τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας»,στηρίζει έμπρακτα τη συνεργασία παραγωγών, μεταποιητών και τουριστικών επιχειρήσεων».

Σε άλλο σημείο ο Αντιπεριφερειάρχης Πάνος Σακελλαρόπουλος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, υπογραμμίζοντας πως: «δημιουργούμε μια αλυσίδα ποιότητας και εμπιστοσύνης, που ενώνει το χωράφι με το πιάτο, το προϊόν με τον επισκέπτη, το τοπίο με την εμπειρία. Σε αυτή τη διαδρομή ξεχωρίζει μια καινοτόμα πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής: το «Ολυμπιακό Πρωινό». Ένα πρότυπο γαστρονομικό εγχείρημα που συνδέει τη διατροφή με τον πολιτισμό, προβάλλοντας τα τοπικά βιολογικά και ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα μέσα από τη φιλοσοφία της αυθεντικότητας, της ποιότητας και της βιωσιμότητας, που μετατρέπει το απλό πρωινό σε «βιτρίνα» του τόπου. Αποτελούμενο από τοπικά προϊόντα -ελαιόλαδο, ελιές, σταφίδα, μέλι, τυροκομικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά-αναδεικνύει τη διατροφική αξία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.Είναι ένα πρωινό εμπνευσμένο από τη διατροφή των Ολυμπιονικών , και ταυτόχρονα εμπειρία για τον σύγχρονο ταξιδιώτη. Είναι η γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας».