Επιστολή Φ. Ζαΐμη στην Ολυμπία Οδό για την υπερχείλιση ομβρίων υδάτων στην Κάτω Ροδινή

Νέα επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ολυμπίας Οδού σχετικά με την υπερχείλιση ομβρίων υδάτων στην περιοχή της Κάτω Ροδινής, σε σημείο που η αρμοδιότητα παρέμβασης ανήκει στην Ολυμπία Οδό, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ζητώντας άμεση παρέμβαση ώστε να προληφθεί πλημμυρικό γεγονός στην περιοχή.

Είχε προηγηθεί συνάντηση του κ. Ζαΐμη με εκπροσώπους της Ροδινής, οι οποίοι έθεσαν για μια ακόμη φορά το πρόβλημα, το οποίο έχει προκύψει από την περίοδο κατασκευής της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Αθηνών.

Στην επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ζαΐμης αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Σε συνέχεια της επιστολής που σας έχει αποστείλει από την τις 26-5-2025 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας, επανερχόμαστε στο θέμα της υπερχείλισης ομβρίων υδάτων που παρατηρείται στην περιοχή της Κάτω Ροδινής, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρκής κίνδυνος πλημμυρικών φαινόμενων.