Αίτημα Φ. Ζαΐμη προς e-ΕΦΚΑ να συμμετέχει εκπρόσωπος της Περιφέρειας στις Επιτροπές

Νέα επιστολή προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ για το θέμα της συμμετοχής εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις Επιτροπές του ΕΦΚΑ απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαϊμης.

Η Περιφέρεια, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, έχει σήμερα μόνο την αρμοδιότητα συγκρότησης των Διοικητικών Επιτροπών του ΕΦΚΑ, στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι Φορέων και Οργανώσεων και ο κ. Ζαΐμης ζητά να υπάρξει Υπουργική Απόφαση έτσι ώστε αντί για αυτόν τον διεκπαιρεωτικό ρόλο να δοθεί η δυνατότητα στις Περιφέρειες να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στις Επιτροπές.

Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Δεν μπορεί να λειτουργούμε σαν να είμαστε ένα ΚΕΠ της Πολιτείας. Η Περιφέρεια είναι ένας εκλεγμένος από τους πολίτες Φορέας της Αυτοδιοίκησης και Διαθέτουμε έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη που θα πρέπει να στελεχώσουν αυτές τις Επιτροπές αντί να υπηρετούμε απλώς και μόνο έναν διακοσμητικό ρόλο».

Η επιστολή προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρο Βαρβέρη, έχει ως εξής:

Προς Διοικητή e-ΕΦΚΑ

κ. Αλέξανδρο Βαρβέρη

Κύριε Διοικητά

Μετά την απαντητική επιστολή σας (9-10-2025) στο σχετικό αίτημα που είχαμε διατυπώσει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια του εγγράφου που απέστειλα ως Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κώστα Καραγκούνη, καθώς και στο γραφείο σας, είναι σκόπιμο να επανέλθουμε στο θέμα της ανάγκης συμμετοχής υπηρεσιακού εκπροσώπου της Περιφέρειας στις Διοικητικές Επιτροπές των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ.

Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και εν προκειμένω στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας έχουμε την ευθύνη να συγκροτούμε αυτές τις Επιτροπές – που ανήκουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – απλώς και μόνο με μια διοικητική πράξη συγκρότησης, χωρίς καμία συμμετοχή σε αυτές.

Η απάντηση πως η συμμετοχή υπαλλήλου της Περιφέρειας - όπως σας ζητήσαμε- «δεν κρίνεται ότι θα συνεισφέρει στο έργο τους», όπως αναφέρεται στην απαντητική σας επιστολή, δεν κρίνουμε πως ανταποκρίνεται στις ανάγκες επαρκούς εκπροσώπησης των Φορέων σε τέτοιες Επιτροπές για συγκεκριμένους λόγους:

- Καταρχήν γιατί με τον τρόπο που σήμερα συγκροτούνται αυτές οι Επιτροπές, ουσιαστικά η κάθε Περιφέρεια της χώρας και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, επιτελούν έναν απολύτως διεκπεραιωτικό ρόλο, απλώς υπογράφοντας την συγκρότηση των Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ, όπως αυτή έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

- Στις εν λόγω Επιτροπές συμμετέχουν εκπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Επιθεώρησης Εργασίας, των Εργατικών Κέντρων, της ΓΣΕΒΕ, καθώς και των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, δηλαδή εκπροσωπούνται αρκετοί Φορείς με συμμετοχή και ουσιαστικό ρόλο, την ώρα που ο δεύτερος Βαθμός της Αυτοδιοίκησης έχει μόνο της αρμοδιότητας συγκρότησης, αλλά δεν έχει εκπρόσωπο και χρησιμοποιείται μόνο για γραφειοκρατικούς λόγους υπογραφής της συγκρότησης.

- Η συμμετοχή έμπειρων υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - με σχετική γνώση και δυνατότητες να προσφέρουν - στις Επιτροπές αυτές, επί της ουσίας αντανακλά την συμμετοχή της κοινωνίας και των πολιτών-ασφαλισμένων, καθώς ο δεύτερος βαθμός της Αιρετής Αυτοδιοίκησης εκπροσωπεί τους πολίτες που εκλέγουν τις περιφερειακές Αρχές, Άρα, αυτή η συμμετοχή θα αποτελέσει και ένα δείγμα συμπερίληψης των ίδιων των Ελλήνων πολιτών στον τρόπο λειτουργίας της Πολιτείας και των Υπηρεσιών της.

Λόγω των παραπάνω, σας καλούμε να επανεξετάσετε το αίτημά μας και να εισηγηθείτε να υπάρξει νέα σχετική Υπουργική Απόφαση που να περιλαμβάνει στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής υπηρεσιακό στέλεχος της Περιφέρειας.

Το αίτημα δεν κατατίθεται από την διάθεσή μας να υποκαταστήσουμε το ρόλο καμιάς Υπηρεσίας ή Φορέα. Άλλωστε, στην Π.Ε. Αχαΐας έχουν ανατεθεί ήδη αρκετές αρμοδιότητες για να αιτούμαστε να έχουμε περισσότερες.

Κατατίθεται όμως για να προασπίσουμε το κύρος της Περιφέρειας και των Υπηρεσιών της, ώστε αντί για αυτό τον διεκπεραιωτικό ρόλο που έχει σήμερα, να έχει μια ουσιαστική και χρήσιμη συμμετοχή στις Διοικητικές Επιτροπές των Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ προς ενίσχυση του θεσμικού βάρους των αποφάσεων και, καταληκτικά, προς όφελος των ασφαλισμένων συμπολιτών μας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας

Φωκίων Ζαΐμης