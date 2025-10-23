Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του

Διαστάσεις θρίλερ φαίνεται ότι παίρνει η υπόθεση του θανάτου μόλις στα 29 του, του γκρανμάστερ στο σκάκι Ντάνιελ Ναροντίτσκι καθώς η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις επιθέσεις σε βάρος του από τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή Βλαντιμίρ Κράμνικ.

Ο Κράμνικ, ο οποίος κατείχε τον παγκόσμιο τίτλο στο σκάκι για σχεδόν επτά χρόνια μετά την εκθρόνιση του Γκάρι Κασπάροφ το 2000 και θεωρείται ευρέως ένας από τους μεγαλύτερους αμυντικούς παίκτες στην ιστορία, κατηγορούσε τον τελευταίο χρόνο τον Ναροντίτσκι ότι έκλεβε. Όπως υποστήριζε, χωρίς να παρέχει αποδείξεις, ο 29χρονος χρησιμοποιούσε υπολογιστή κατά τη διάρκεια των online παιχνιδιών του.

Από την πλευρά του ο Ναροντίτσκι είχε αρνηθεί τις κατηγορίες αλλά είχε εξομολογηθεί ότι η επίθεση αυτή είχε προκαλέσει επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία. «Από τότε που ξεκίνησε η υπόθεση με τον Κράμνικ, νιώθω ότι όταν αρχίζω να παίζω καλά, οι άνθρωποι έχουν τις χειρότερες προθέσεις», είπε κατά τη διάρκεια της τελευταίας του ζωντανής μετάδοσης στο Twitch το περασμένο Σαββατοκύριακο. «Το πρόβλημα είναι απλώς η παρατεταμένη επίδραση αυτού».

Στην τελευταία δημόσια εμφάνισή του στις 17 Οκτωβρίου ο 29χρονος είχε εμφανιστεί να μιλάει ασυνάρτητα και να μισοκοιμάται υπονοώντας ότι αυτό θα ήταν το τελευταίο live του. «Αυτή δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα αντιμετωπίσει κριτική ή trolling», γράφτηκσε σε ένα σχόλιο που διάβασε ο Ναροντίτσκι με τον ίδιο να απαντά λέγοντας «ω, στην πραγματικότητα θα είναι».

«Να είστε υγιείς, να είστε καλά, να είστε ασφαλείς. Θα σας δω να κερδίζετε ή να χάνετε μετά τον αγώνα» ήταν η τελευταία φράση του 29χρονου.

Ο θάνατος του Ναροντίτσκι ανακοινώθηκε τη Δευτέρα χωρίς να δοθεί η αιτία με τον Ουκρανό γκρανμάστερ Αλεξάντερ Μπόρτνικ να δηλώνει ότι ήταν αυτός μαζί με έναν άλλο φίλο του που βρήκαν αναίσθητο τον 29χρονο στο σπίτι του.

Λίγες ώρες αργότερα ο νο 2 στον κόσμο στο σκάκι Χικάρου Νακαμούρα αναφέρθηκε με ύβρεις στον Κράμνικ ενώ ο πέντε φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μάγκνους Κάρλσεν καταδίκασε τη «φρικτή» συμπεριφορά του Ρώσου σκακιστή. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Ινδός grandmaster Νιχάλ Σαρίν ο οποίος έπαιξε με τον Ναροντίτσκι στον τελευταίο του online αγώνα, κατηγόρησε τον Κράμνικ ότι «έκλεψε μια ζωή» προσθέτοντας ότι μια εκστρατεία κατηγοριών είχε αφήσει τον φίλο του «υπό τεράστιο άγχος».