Επιτυχημένη η «1η Γιορτή της Αγρότισσας» στην Αιγιάλεια

Μία πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία «ξύπνησε» αναμνήσεις από το παρελθόν περνώντας παράλληλα μηνύματα για το παρόν και το μέλλον της Ελληνίδας αγρότισσας, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δεκάδες Αιγιαλείς (και όχι μόνο), που το απόγευμα της Τετάρτης (15/10/2025) γέμισαν ασφυκτικά το χώρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελισσίων Αιγιαλείας.

Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Αγρότισσας (καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 2017 και γιορτάζεται & τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου), το διοικητικό συμβούλιο του νεοσύστατου Συλλόγου Γυναικών Μελισσίων «Η ελπίδα», σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Αιγιαλείας (ΔΕΠΙΣ) και την Ένωση Γυναικών Ελλάδας – Παράρτημα Αιγίου, διοργάνωσε τη συγκεκριμένη εκδήλωση, για να υπενθυμίσει τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή και την κοινωνία εν γένει, αλλά και τις προκλήσεις που καθημερινά αντιμετωπίζει.

Προσκεκλημένες ομιλήτριες ήταν η αντιδήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΠΙΣ Μαρία Ιατροπούλου και η Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε. (Παράρτημα Αιγίου) Ευαγγελία Γιαννοπούλου.

Η κ. Ιατροπούλου ανέλυσε την κατάσταση των αγροτισσών παγκοσμίως καθώς και τον ρόλο του Σωματείου Σταφιδοεργατριών Αιγιαλείας, σημειώνοντας παράλληλα πως η Διεθνής Ημέρα Αγρότισσας είναι μια ευκαιρία να αναγνωριστεί δημόσια ο πολύπλευρος ρόλος της γυναίκας που κρατά ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο. Της γυναίκας που εργάζεται σκληρά στη γη, στηρίζει την οικογένειά της, συμβάλλει στην τοπική οικονομία και διατηρεί τις αξίες, τις παραδόσεις και την κοινωνική συνοχή των αγροτικών κοινοτήτων.

Από την πλευρά της η κ. Γιαννοπούλου μίλησε για τον ρόλο της σύγχρονης αγρότισσας στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, τα προβλήματα ανισότητας που αντιμετωπίζει, αλλά και τις νέες προοπτικές που ανοίγονται μέσα από τη βιολογική γεωργία και τους αγροτουριστικούς συνεταιρισμούς.

Ιδιαίτερα τονίστηκε στην εκδήλωση, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η ευθύνη της Πολιτείας να στηρίζει τις γυναίκες της υπαίθρου, ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες και να μπορούν να εργάζονται ισότιμα με όλους τους πολίτες. Διότι η ενδυνάμωση της Ελληνίδας αγρότισσας είναι προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναγέννηση της υπαίθρου. Όμως, δεν αρκούν μόνο λόγια, απαιτούνται και πράξεις, σε μια εποχή όπου ο πρωτογενής τομέας πλήττεται σημαντικά από πολλαπλές κρίσεις, πόσο μάλλον το έργο των γυναικών του αγροτικού τομέα. Για αυτό και κρίνεται επιβεβλημένη η παροχή κινήτρων που θα ενισχύσουν την ισότητα των φύλων και θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των γυναικών αυτών.

Συγκίνηση προκάλεσαν οι βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις με αγρότισσες παλαιότερων και νεότερων γενεών καθώς και οι βραβεύσεις αγροτισσών που ξεχώρισαν, όπως επίσης ξεχώρισε και η έκθεση φωτογραφίας και λαογραφικού υλικού με σκεύη μαγειρικής, εργαλεία αργαλειού και πολύτιμα κειμήλια από το παρελθόν.

Η όμορφη βραδιά ολοκληρώθηκε με παραδοσιακά κεράσματα (υπέροχες πίτες, ελιές, γλυκά του κουταλιού και λαχταριστή μουσταλευριά) που ετοίμασαν οι γυναίκες του δραστήριου Συλλόγου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Γεωργία Ντάτσικα, οι πολιτευτές Αχαΐας με τη ΝΔ Ευσταθία Γιαννιά, Ανδρέας Τσώκος και Γιώτα Παυλοπούλου, ο εκπρόσωπος του Κινήματος Δημοκρατίας Δημήτρης Δεληγεωργόπουλος, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας Μαρία Γιδά, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Ελευθεριώτης, τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Ελευθερία Μαρνέλη, Μαρία Μπακρόζη και Γιώτα Χριστοπούλου, ο πρόεδρος και ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιγιαλείας Σταύρος Καραδημητρόπουλος και Νίκος Παπαδόπουλος, εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και φορέων.

Ήταν μία αξιόλογη εκδήλωση, γεμάτη συγκίνηση, μνήμες, γεύσεις και περηφάνια για τις γυναίκες της υπαίθρου. Για όλες τις Αιγιώτισσες, όλες τις Ελληνίδες γυναίκες της μάνας γης, τις αθόρυβες πρωταγωνίστριες της αγροτικής ζωής, που με τη δουλειά και το ήθος τους κρατούν όρθια την Ελλάδα της παραγωγής. Που με επιμονή και αξιοπρέπεια δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες, προσφέροντας στην κοινωνία και στην εθνική οικονομία περισσότερα απ’ όσα τους αναγνωρίζονται…