ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Γαλλία: Νέα κλοπή μετά το Λούβρο - Άρπαξαν 2.000 νομίσματα από το Μουσείο Denis Diderot

Το νέο περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των μουσείων στη Γαλλία

Δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγες ώρες από τη θεαματική κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου και μια νέα υπόθεση ταράζει τη Γαλλία.

 Στόχος των δραστών, αυτή τη φορά, έγινε το Μουσείο Denis Diderot στην πόλη Λανγκρ, με τη λεία να περιλαμβάνει σχεδόν 2.000 νομίσματα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας.

 Από αυτά, 1.633 ήταν ασημένια και 319 χρυσά, προερχόμενα από την περίοδο 1790-1840 και ανακαλύφθηκαν κατά την αναστήλωση του μουσείου το 2011.

Σε ανακοίνωσή της, η δημοτική αρχή της Λανγκρ καταδίκασε τη ληστεία, χαρακτηρίζοντάς την ως «πλήγμα στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά» και «πράξη βανδαλισμού απέναντι στην ιστορία και την τέχνη».

 Το νέο περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των μουσείων στη Γαλλία. Οι δύο ληστείες δείχνουν πιθανές αδυναμίες στα υφιστάμενα μέτρα φύλαξης την ώρα που οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις.

