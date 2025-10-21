Φοινικούντα: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τις κινήσεις των δραστών λίγο πριν την διπλή δολοφονία

Η υπόθεση του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας συγκλονίζει τη χώρα, με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Η ιστορία αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη ζωή και τις τελευταίες κινήσεις του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αλλά και για τους φερόμενους δράστες του εγκλήματος.

Τα τελευταία μηνύματα του 68χρονου στη Φοινικούντα

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ήταν ένας άνθρωπος με λίγους αλλά πολύ κοντινούς φίλους. Όπως αποκάλυψε φίλος του στην εκπομπή, ο επιχειρηματίας είχε εμπιστοσύνη μόνο σε μερικά άτομα. Το MEGA εξασφάλισε συνομιλίες μεταξύ τους, στις οποίες ο 68χρονος μιλά για την απόπειρα κατά της ζωής του:

–Φίλος 68χρονου: “Το πιο δυνατό φως το έχουμε μέσα μας! Άναψέ το… Και φώτισε τη μέρα σου!“

–68χρονος: “Το ανάβω (…) μου, αλλά κάποιοι τρελοί, κακοπροαίρετοι γύρω μου που δυστυχώς είναι αρκετοί το σβήνουν… Καλή σας ημέρα με αγάπη.“

–Φίλος 68χρονου: “Υπομονή και επιμονή.“

–68χρονος: “Οκ, αλλά ενίοτε αυτοί σημαδεύουν μες το σκοτάδι. Είναι 2 εβδομάδες που με πυροβόλησαν στο κεφάλι, πήγα στο νοσοκομείο, τώρα είμαι στο κάμπινγκ, πρέπει να το αναφέρω. Κρατάω την ψυχραιμία μου και προσπαθώ μέσω της αστυνομίας να βρω τι κρύβεται από πίσω, γιατί δεν έχω πειράξει ούτε κουνούπι. Ζούμε σε έναν τρελό και άπληστο κόσμο. Συγγνώμη αν σε στεναχώρησα.“

Σε άλλη επικοινωνία τους, αποκαλύπτεται η πρόθεση του 68χρονου να πουλήσει το κάμπινγκ:

–”(Μου είχε πει) ότι είχε στο μυαλό του να δώσει το κάμπινγκ και να κρατήσει μόνο την επιχείρηση που έχει, αλλά θα το έδινε μόνο εφόσον θα έπαιρνε κάποιο σεβαστό ποσό. Γιατί μιλάμε για μεγάλη αξία.“

–”Αυτό μου το είπε τώρα το καλοκαίρι… άμα έβρισκα κάποιον να το πάρει, θα το πούλαγα… Του είχαν γίνει προτάσεις βέβαια. Αλλά οι προτάσεις που του είχαν γίνει δεν τις θεωρούσε αξιόλογες. Λιγότερο από 14 εκατομμύρια δεν σκεφτόταν να το δώσει το κάμπινγκ.“

Παρά τις δυσκολίες λόγω Covid, ο 68χρονος προσπαθούσε να ορθοποδήσει την επιχείρησή του, χωρίς να χρωστάει.