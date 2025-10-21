Ελευσίνα: 17χρονος απείλησε με όπλο μαθητή σε προαύλιο σχολείου

Ακόμα ένα σοκαριστικό περιστατικό με ανηλίκους συνέβη στην Ελευσίνα όπου 17χρονος απείλησε με όπλο μαθητή σε προαύλιο του σχολείου του.

Στο σπίτι του μάλιστα βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο με δεκάδες επικίνδυνα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 17χρονος, σε συνεργασία με άλλους τέσσερις νεαρούς, πλησίασαν έναν μαθητή σε προαύλιο σχολείου στην Ελευσίνα. Εκεί, τον έβρισαν και στη συνέχεια εκείνος απείλησε τον μαθητή με ένα όπλο που είχε κρυμμένο κάτω από το μπουφάν του.

Μάλιστα στο σπίτι του βρέθηκε οπλοστάσιο γι’ αυτό και την Τρίτη (15/10), συνελήφθησαν οι τρεις αλλοδαποί, ο ανήλικος και οι κηδεμόνες του, ηλικίας 17, 45 και 53 ετών, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν παράβαση των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων, απειλή, εξύβριση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Αμέσως μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας άρχισαν τις έρευνες και ταυτοποίησαν τον 17χρονο. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν επιχείρηση στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 καραμπίνες χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατοχής

αεροβόλο πιστόλι,

σιδερογροθιά,

στιλέτο,

σουγιάς

2 μαχαίρια,

85 κυνηγητικά φυσίγγια,

κροτίδα καθώς και

πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων

Οι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.