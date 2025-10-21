Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23-10-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΔΡ. ΧΟΡΜΠΑ 

ΕΤΩΝ 69 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΡΟΖΑ ΧΟΡΜΠΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΟΡΜΠΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΟΡΜΠΑ, ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΥΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΧΟΡΜΠΑ. 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ "ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ".

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΥ 

~•ΕΤΩΝ 81•~

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/10/2025 & ΩΡΑ 2 μ.μ. ΣΤΟΝ  Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :   ΕΛΕΝΗ & ΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:  ΡΑΦΑΕΛΑ – ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ • 

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141

ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

(ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ).

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΝΤΑΝΟ

ΕΤΩΝ 84

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.30 Π.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΡΕΤΗ ΝΤΑΝΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΛΥΔΙΑ, ΝΙΟΒΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 62 – ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
ΤΗΛ.: 26930 24793 – ΚΙΝ.: 6978 074598
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
e-mail: erispanagiot82@gmail.com

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας 

ΕΛΕΝΗ  (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΙΧΕΓΚΕΩΦ

ΕΤΩΝ   89

Κηδεύουμε  την Πέμπτη 23-10-2025  & ώρα  11 π. μ.  από  τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΜΙΧΕΓΚΕΩΦ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

---------------

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τσανταρλιώτης Κηδείες Γραφείο Τελετών Αφοι Καρρά Γραφείο Τελετών Παναγιωτόπουλος Σαμιώτης

Info