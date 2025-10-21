Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΔΡ. ΧΟΡΜΠΑ
ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΡΟΖΑ ΧΟΡΜΠΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΟΡΜΠΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΟΡΜΠΑ, ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΥΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΧΟΡΜΠΑ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ "ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ".
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΥ
~•ΕΤΩΝ 81•~
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/10/2025 & ΩΡΑ 2 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΡΑΦΑΕΛΑ – ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141
ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
(ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ).
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟ ΝΤΑΝΟ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.30 Π.Μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΑΡΕΤΗ ΝΤΑΝΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΛΥΔΙΑ, ΝΙΟΒΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 62 – ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
ΤΗΛ.: 26930 24793 – ΚΙΝ.: 6978 074598
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
e-mail: erispanagiot82@gmail.com
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΙΧΕΓΚΕΩΦ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Πέμπτη 23-10-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΕΓΚΕΩΦ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
---------------
