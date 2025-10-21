Πάτρα: Oι τρεις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν την Παρασκευή για τη θέση του Προέδρου του Δικηγορικου

Την περασμένη Παρασκευή κατατέθηκαν επίσημα τρεις υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

Συγκεκριμένα, την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν την προεδρία γνωστοποίησαν ο Θεοφάνης Παπαπαναγιωτάκης, που κατείχε μέχρι τώρα τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου, ο Αθανάσιος Γαβριηλόπουλος, έως σήμερα Γενικός Γραμματέας, καθώς και ο Πέτρος Ντερέκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπενθυμίζεται πως πρώτος είχε καταθέσει υποψηφιότητα ο Παναγιώτης Μεταξάς.

Παράλληλα, ξεκίνησε και η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους Παναγιώτη Ηλιόπουλο και Αργυρή Κοτσίρη να είναι οι πρώτοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται αυξημένη συμμετοχή και από γυναίκες δικηγόρους, οι οποίες ετοιμάζονται να θέσουν υποψηφιότητα για μία θέση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.