Σκάβουν για οπτικές ίνες και στις συνοικίες της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες περάσματος υπογειοποιημένων οπτικών ινών εκτός του κέντρου και στις συνοικίες της Πάτρας.

Αυτές τις ημέρες συνεργεία σκάβουν τους δρόμους της οδού Αρέθα, όπου ο εργολάβος περνά καλώδιο οπτικών ινών. Οι εργασίες γίνονται από το ύψος της ΝΕΟ Πατρών Κορίνθου και έως την Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τον εργολάβο οι εργασίες αφορούν στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Ως γνωστό, οι οπτικές ίνες του ΔΕΔΔΗΕ θα είναι οι πρώτες που θα διατρέχουν την πόλη υπέργεια και πιο συγκεκριμένα μέσω του δικτύου κολωνών που έτσι κι αλλιώς διαθέτει η ΔΕΗ. Ωστόσο μικρό τμήμα του δικτύου θα πρέπει να φθάσει από το κέντρο λήψης/εκπομπής προς τις κολώνες της ΔΕΗ για να διασυνδεθούν στη συνέχεια οι εν δυνάμει συνδρομητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό είναι το τελικό στάδιο διασύνδεσης πριν ο πάροχος διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων (ΔΕΔΔΗΕ) ξεκινήσει τις συνδέσεις με τις οικίες των ενδιαφερόμενων πατρινών, μέ fiber to home.