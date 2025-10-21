Πάτρα: "Ας σταματήσουμε εδώ"- Η έκκληση της συντρόφου του Ανδρέα Αποσκίτη

Tι αναφέρει μέσω της Ομάδας στο facebook "Πάτρα, αυτά που δε λέγονται" την οποία είχε ιδρύσει ο Ανδρέας Αποσκίτης, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή
Σε έκκληση να σταματήσουν οι αναφορές για το αν τίμησε ή όχι η Δημοτική Αρχή της Πάτρας τον Ανδρέα Αποσκίτη, προχώρησε η σύντροφός του.
Η Ελένη Ρηγοπούλου μέσω της Ομάδας στο facebook "Πάτρα, αυτά που δε λέγονται" την οποία είχε ιδρύσει ο Ανδρέας Αποσκίτης, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αναφέρει:
"Θα παρακαλούσα να σταματήσουμε εδώ όλες τις αναφορές για το αν τίμησε ή όχι η δημοτική αρχή τον Ανδρέα.
Ο Ανδρέας δεν είναι πια εδώ, η ομάδα που δημιούργησε όμως είναι εδώ! Ας προχωρήσουμε λοιπόν, αφήνοντας πίσω οτιδήποτε μας έχει κάνει να χωριστουμε σε αντιπαλα στρατοπεδα. Ειναι κατι που θα ήθελε κι ο Αντρέας.
Ευχαριστώ πολυ"
Υπενθυμίζεται ότι χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρόταση της αντιπολίτευσης για την απόδοση τιμής στον εκλιπόντα, ο οποίος αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην ανάδειξη προβλημάτων και τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της δημοτικής αρχής.
Άγνωστος Στρατιώτης: Ένσταση αντισυνταγματικότητας από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας
Ν. Σαρκοζί: Η στιγμή που περπατά για τη φυλακή χέρι-χέρι με τη σύζυγό του - «Φυλακίζεται ένας αθώος» λέει ο ίδιος
Πάτρα: «Θέλετε να νοικιάσετε σπίτι; Δείξτε μας την κίνηση του τραπεζικού σας λογαριασμού»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr