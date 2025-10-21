Πάτρα: "Ας σταματήσουμε εδώ"- Η έκκληση της συντρόφου του Ανδρέα Αποσκίτη

Σε έκκληση να σταματήσουν οι αναφορές για το αν τίμησε ή όχι η Δημοτική Αρχή της Πάτρας τον Ανδρέα Αποσκίτη, προχώρησε η σύντροφός του.

Η Ελένη Ρηγοπούλου μέσω της Ομάδας στο facebook "Πάτρα, αυτά που δε λέγονται" την οποία είχε ιδρύσει ο Ανδρέας Αποσκίτης, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αναφέρει:

"Θα παρακαλούσα να σταματήσουμε εδώ όλες τις αναφορές για το αν τίμησε ή όχι η δημοτική αρχή τον Ανδρέα.

Ο Ανδρέας δεν είναι πια εδώ, η ομάδα που δημιούργησε όμως είναι εδώ! Ας προχωρήσουμε λοιπόν, αφήνοντας πίσω οτιδήποτε μας έχει κάνει να χωριστουμε σε αντιπαλα στρατοπεδα. Ειναι κατι που θα ήθελε κι ο Αντρέας.

Ευχαριστώ πολυ"

Υπενθυμίζεται ότι χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρόταση της αντιπολίτευσης για την απόδοση τιμής στον εκλιπόντα, ο οποίος αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην ανάδειξη προβλημάτων και τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της δημοτικής αρχής.