Χάρις Αλεξίου - Maestro: «Μας τάραξε ο καιρός στους Παξούς»

Τις πρώτες της δηλώσεις σχετικά με τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Maestro έκανε η Χάρις Αλεξίου.

Η γνωστή τραγουδίστρια συναντήθηκε με δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την επιστροφή της στο πλατό του Maestro, τα γυρίσματα του οποίου έχουν ήδη ξεκινήσει στους Παξούς.

Υπενθυμίζεται ότι η παραγωγή για τον τέταρτο κύκλο της σειράς ξεκίνησε στις 22 Σεπτεμβρίου από την Αθήνα, με το μεγαλύτερο μέρος των σκηνών να έχει προγραμματιστεί να γυριστεί στους Παξούς μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα για το Maestro. Μας τάραξε λίγο ο καιρός στους Παξούς, αλλά τώρα είναι όλα ωραία», ανέφερε αρχικά η σπουδαία ερμηνεύτρια.

«Όλα καλά και εγώ, μια χαρά. Για το Maestro θα σας τα πει ο Χριστόφορος αυτά. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχει πάει και στο Netflix. Μουσικά δεν θα με δείτε κάπου», κατέληξε.