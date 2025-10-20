Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 21-10-2025

Κηδείες - Πένθη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΓΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

