Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 21-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΡ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΓΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΙΝΕΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΑΣΟΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-----------------
