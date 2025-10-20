Δήμος Αιγιαλείας: Μειώσεις στα δημοτικά τέλη για το 2026

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κώστας Βούλγαρης, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ανακοίνωσαν ένα σύνολο στοχευμένων μειώσεων στα δημοτικά τέλη για το 2026, με στόχο την οικονομική ελάφρυνση των πολιτών και τη στήριξη των επιχειρηματικών και αγροτικών δραστηριοτήτων της περιοχής.

Στην συνέχεια ο κ. Βούλγαρης ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες της Οικονομικής Υπηρεσίας για την άριστη συνεργασία.

«Αποφασίσαμε ως Δημοτική Ομάδα να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές μειώσεις, όσο βέβαια μας το επιτρέπουν τα οικονομικά μας, ώστε να μην εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός του 2026. Ωστόσο, πρόκειται για μια σημαντική ανταπόδοση προς τους πολίτες μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι μειώσεις:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Οικίες (σε όλο τον Δήμο): –10%

Τράπεζες, Σούπερ Μάρκετ, ΠάροχοιΤηλεπικοινωνιών, ΕΛΤΑ, Σιδηρόδρομοι: 0% (σταθερά)

Βιομηχανίες / Αγροτικοί Συνεταιριστικοί Οργανισμοί

-Έως 1.000 μ²: –22%

-Από 1.001 έως 6.000 μ²: –22%

-Από 6.001 μ² και άνω: –29%

Επαγγελματικοί χώροι – Καταστήματα – Εστίαση / Αναψυχή

–23%

Αθλητικές Εγκαταστάσεις –Πολιτιστικοί Χώροι

Δωρεάν χρήση για: Σχολεία, ΕΚΑΜΕ, Ιερά Μητρόπολη, Σώματα Ασφαλείας, Δομές Πρόνοιας.

- Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Ο Δήμος Αιγιαλείας προχώρησε και σε σημαντικές κοινωνικές ελαφρύνσεις, με αυξημένα ποσοστά απαλλαγών:

-Πολύτεκνοι: Από 30% σε 50% μείωση (υπό προϋποθέσεις)

-Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ):

-Πάνω από 80% αναπηρία: 100% απαλλαγή

-Από 67% έως 79%: από 20% σε30% μείωση

-Οικονομικά αδύναμοι: Με το όριο νααυξάνεται από 5.000€ σε 7.000€(Ετήσιο εισόδημα), 50% μείωση των τελών.

Επίσης ο κ. Βούλγαρης υπογράμμισε ότι η αύξηση της εισπραξιμότητας αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης:

Τακτικά έσοδα 01/01 – 30/09/2024: 13.632.000 €

Τακτικά έσοδα 01/01 – 30/09/2025: 16.440.000 €.