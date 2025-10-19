Οκτώβριος: Μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού - Εκδήλωση στην Πάτρα από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Ο μήνας Οκτώβριος έχει θεσμοθετηθεί διεθνώς ως μήνας πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, τη συχνότερη μορφή κακοήθειας στον γυναικείο πληθυσμό.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε.) κ. Ευάγγελο Φιλόπουλο, καταγράφονται περίπου 6.500 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού κάθε χρόνο — αριθμός που αντιστοιχεί στο 26% των συνολικών κακοήθων νεοπλασιών στη χώρα.

Παρά την πρόοδο της επιστήμης, υπολογίζεται ότι μία στις εννέα γυναίκες θα νοσήσει κάποια στιγμή στη ζωή της. Ωστόσο, όταν ο καρκίνος του μαστού εντοπιστεί έγκαιρα, είναι ιάσιμος σε μεγάλο ποσοστό. Για τον λόγο αυτό, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν βασική προτεραιότητα, μαζί με τη στήριξη του ασθενούς κατά και μετά τη θεραπεία.

Δυστυχώς, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες (όπως η έλλειψη πρόσβασης σε προληπτικές εξετάσεις, ο φόβος και η ελλιπής πληροφόρηση) οδηγούν πολλές γυναίκες να αμελούν τη φροντίδα της υγείας τους.

Η ροζ κορδέλα, σύμβολο του αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού, ενώνει ασθενείς, οικογένειες, γιατρούς και κοινωνία, σε μια κοινή προσπάθεια να γίνει η νόσος πλήρως ελέγξιμη και αντιμετωπίσιμη.

Στα 67 χρόνια δράσης της, η Ε.Α.Ε. συνεχίζει δυναμικά τον αγώνα της για την ενημέρωση του κοινού, πραγματοποιώντας 140.000+ μαστογραφίες μέσω των κινητών μονάδων της, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές.

Επιστημονική εκδήλωση στην Πάτρα: «ΓΥΝΑΙΚΑ = ΔΥΝΑΜΗ - ΑΓΩΝΑΣ - ΖΩΗ / ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ»

Το Παράρτημα Αχαΐας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σας προσκαλεί στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στις 18:30, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας (Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα), με στόχο τη στήριξη και την πρόληψη για όλες τις γυναίκες, κάθε ηλικίας.

Ομιλητές:

Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θέμα: «Διατροφή, κίνηση, καθημερινότητα – Πρωτογενής πρόληψη στον καρκίνο του μαστού»

Δρ. Μαρία Παπαβασιλοπούλου, MD MSc EDiR, Ακτινολόγος, Ολύμπιον Θεραπευτήριον

Θέμα: «Προληπτικός έλεγχος και έγκαιρη διάγνωση – Εξατομικευμένος έλεγχος, μύθοι και αλήθειες»

Συντονιστές:

Καθηγητής Χαράλαμπος Καλόφωνος & Έφη Αναλυτή

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

Μηνύματα της εκδήλωσης:

Η πρόληψη έχει δύναμη – φωτίζει με ροζ το σήμερα

Ο αγώνας είναι υπόθεση όλων μας – ο τακτικός έλεγχος σώζει ζωές

Κάθε γυναίκα, σε κάθε ηλικία, έχει δικαίωμα στη φροντίδα του μαστού της