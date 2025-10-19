Έκλεψε 40.000 ευρώ από σπίτι στο Αίγιο - Συνελήφθη ο δράστης

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακεκριμένες κλοπές, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, χθες τα ξημερώματα, στο Αίγιο, ο κατηγορούμενος διέρρηξε οικία αλλοδαπού άνδρα και αφαίρεσε από το εσωτερικό της οικίας και από αποθήκη κοσμήματα, εργαλεία, ενδύματα και υποδήματα, συνολικής αξίας 40.000 ευρώ, ενώ αποξήλωσε από τοίχο μια κάμερα ασφαλείας.

Για τη διερεύνηση της κλοπής διενεργήθηκαν ενδελεχείς έρευνες από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, οι οποίοι αξιοποιώντας τα στοιχεία, που συνέλεξαν κατά το προανακριτικό τους έργο ταυτοποίησαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και τον συνέλαβαν.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης εξιχνιάστηκε ακόμα μια κλοπή που διέπραξε ο κατηγορούμενος χθες σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, στο Αίγιο, κατά την οποία αφαίρεσε ένα πορτοφόλι, που περιείχε χρηματικό ποσό, τραπεζικές κάρτες και έγγραφα.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην οικία του συλληφθέντα βρήκαν και κατέσχεσαν :

Κοσμήματα (καρφίτσες, σταυρός, περιλαίμιο)

-6- μαχαίρια

Μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας

-4- ναρκωτικά δισκία

-1- μεταλλικό τρίφτη κάνναβης,

-1- μεταλλική σιδερογροθιά

-1- κάμερα ασφαλείας και -3- οθόνες πλοήγησης αυτοκινήτου,

-6- ρολόγια (αναλογικά και ηλεκτρονικό)

-3- φωτογραφικές μηχανές

-2- τραπεζικές κάρτες

-2- κινητά τηλέφωνα

-5- πορτοφόλια

-2- ζευγάρια κιάλια

-2- ζευγάρια μανικετόκουμπα

-3- ζευγάρια υποδήματα

-7- ζευγάρια γυαλιά ηλίου και μυωπίας και

Έγγραφα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/ Παράλληλη έδρα Αιγίου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για εμπλοκή του κατηγορούμενου και σε άλλες περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων.