Ο Γεραπετρίτης απαντά στον Φιντάν: “Υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές”

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται» τονίζει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του, απαντώντας σε όσα ανέφερε ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν για την Ελλάδα, σχετικά με το Πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχτεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές» συνεχίζει ο κ. Γεραπετρίτης. «Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Εντούτοις, σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση», προσθέτει.

Φιντάν: Η ελληνική πολιτική τροφοδοτείται από μια αντιτουρκική στάση – Περιμένουμε ωριμότητα

Σημειώνεται πως ο κ. Φιντάν αναφέρθηκε πρώτη φορά ανοικτά σε αυτό το θέμα λέγοντας πως «οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο μιας χώρας, αλλά να προάγουν τη συνολική ασφάλεια», ενώ έκανε και μια αναφορά έτσι στην «επανεισδοχή» της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και είπε ότι τότε η Τουρκία θα μπορούσε να είχε φέρει αντιρρήσεις, αλλά δεν το έκανε κοιτώντας το συνολικό, καλό της συμμαχίας.

Αναλυτικότερα, ο Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ULKE TV, είπε για την Ελλάδα: «Η ελληνική πολιτική τροφοδοτείται από μια αντιτουρκική στάση. Κάθε φορά που υπάρχει ένα εσωτερικό πρόβλημα, αμέσως αναφέρουν την Τουρκία.

Όσο για το πρόγραμμα SAFE, το γεγονός ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός καυχιέται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς θα εμποδίσει την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE, προκειμένου να αμυνθεί, είναι ένα θέμα που πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή.

Έχουμε επίσης πει στους Ευρωπαίους: Το σύστημα ασφαλείας της Ευρώπης έχει καταληφθεί από μία ή δύο χώρες όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία πραγματική ανησυχία για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Όπως γνωρίζετε, το 1974, η Ελλάδα αποσύρθηκε από το στρατιωτικό σύμφωνο του ΝΑΤΟ. Επέστρεψε το 1980. Εκείνη την εποχή, η Τουρκία το αποδέχτηκε, αν και θα μπορούσε να επιλέξει να μην το κάνει. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε παραμείνει εκτός ΝΑΤΟ μέχρι να εκπληρώσει τους όρους μας. Αλλά τότε, η Τουρκία εξέτασε τη μεγαλύτερη στρατηγική εικόνα και συμφώνησε, μια απόφαση που ελήφθη από την ηγεσία το 1980.

Τώρα, περιμένουμε το ίδιο: ωριμότητα από την Ελλάδα. Υπάρχει μια μεγαλύτερη πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Διακυβεύονται πολύ περισσότερα από τα υποθετικά προβλήματα που προκαλούμε ο ένας για τον άλλον. Πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις με μια οπτική που δεν το βλέπει αυτό είναι ένα άλλο θέμα.

Τώρα, τη Δευτέρα, υπάρχει η Σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο. Θα πάμε εκεί. Ο Έλληνας ομόλογός μου ζήτησε μια συνάντηση και θα συζητήσω αυτά τα ζητήματα και μαζί του».

Παράλληλα αναφέρθηκε στην Κύπρο λέγοντας: «Όπως γνωρίζετε, η Κύπρος ήταν μία από τις δύο χώρες που φιλοξένησαν τη γενοκτονία στη Γάζα. Τώρα σκέφτονται να αποκατστήσουν αυτή την εικόνα με τις αεροπορικές μεταφορές. Ελπίζουμε ότι αυτό θα εξιλεώσει τις αμαρτίες τους, δηλαδή τώρα με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά όπως γνωρίζετε, τα αεροπλάνα που απογειώθηκαν από την Κύπρο προκάλεσαν τον θάνατο πολλών Παλαιστινίων».

«Η ελληνοκυπριακή διοίκηση προμηθεύεται όπλα από το Ισραήλ […]Υπάρχει κίνδυνος αυτή η ψυχολογία των εξοπλισμών να τους οδηγήσει σε λανθασμένες ενέργειες» σχολίασε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και συνέχισε: «Υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια σύμπραξης και εμείς βλέπουμε αυτή την προσπάθεια σύμπραξης. Έχουμε προειδοποιήσει αρμόδια όργανα παγκοσμίως και έχουμε καταγράψει τις θέσεις μας».