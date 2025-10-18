Γεωργιάδης: «Και μαλλιά έβαλα, και μπότοξ έκανα και κρέμες βάζω»

Οι φήμες οργίαζαν κατά διαστήματα για τις αλλαγές στην εμφάνιση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ειδικά μετά την περίφημη μεταμόσχευση μαλλιών που είχε κάνει προ μηνών.

Ο υπουργός σε ομιλία του σε συνέδριο αποκάλυψε πώς ισχύουν όλα. «Ο,τι άλλη απορία έχετε αισθητικής φύσεως θα σας τις λύσω» είπε περιπαικτικά.

«Με ρωτάνε αν έχω κάνει λίφτινγκ...»

Ειδικότερα, αναφερόμενος στην… ανανέωσή του, ο υπουργός Υγείας ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του σε συνέδριο: «Εγώ δεν κρατάω ιατρικό απόρρητο. Και μαλλιά έβαλα, πολύ καλά έχουν πάει είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει λίφτινγκ, δεν έχω κάνει λίφτινγκ. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ, όχι πολύ όμως, δεν χρειάζομαι ιδιαίτερο. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες […] που είναι καταπληκτικές, σας τις συστήνω πραγματικά, είναι το κάτι άλλο. Οπότε ό,τι άλλη απορία έχετε αισθητικής φύσεως θα σας τις λύσω».