Άδωνις Γεωργιάδης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μου προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση που με αποκάλεσε «τιποτένιο σκουλήκι»

Στα άκρα η σύγκρουση των δυο πολιτικών

Συνέχεια στη σύγκρουσή του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο», στο Action24, το πρωί της Κυριακής. «Χθες έγινε κάτι το αμίμητο. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ανακοινώσει ότι είναι για μια σοβαρή υπόθεση στα Γιάννενα. Το ότι την ανάγκασα να τα παρατήσει όλα για να ανακοινώσει κάτι πολύ σοβαρό και το μόνο που έκανε ήταν να με βρίζει. Μου προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση που με αποκάλεσε “τιποτένιο σκουλήκι”. Όλο αυτό δηλώνει κάτι πολύ σοβαρό για την ψυχική υγεία της κ. Κωνσταντοπούλου», ανέφερε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ερώτηση για τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς που αντάλλαξε χθες με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Της χάλασα όλη τη σούπα. Μου αρέσει που τα λέει αυτά γιατί αποκαλύπτεται το πραγματικό της πρόσωπο. (…) Αυτά που λέω τώρα της τα είπα στη Βουλή πριν από δύο βδομάδες και δεν μου απάντησε, σηκώθηκε και έφυγε», επισήμανε.

Ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο αν γίνει δεκτό το αίτημα της Κωνσταντοπούλου θα έχουμε μεγάλη καθυστέρηση στη δίκη, ξεκαθάρισε ότι και ο ίδιος είναι με τον Πάνο Ρούτσι και το αίτημά του και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι στο τέλος θα βρεθεί νομική λύση ώστε και οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι να γίνουν και η δίκη για τα Τέμπη να μην καθυστερήσει. «Όποιος είναι άνθρωπος είναι με τον πατέρα. Πιστεύω στο τέλος ότι θα βρουν έναν τρόπο για να γίνει δεκτό το αίτημα χωρίς να καθυστερήσει η δίκη. Όλοι είμαστε με τον Πάνο Ρούτσι. Αν πιστεύει ότι έχω πει κάτι εναντίον του, του ζητώ συγγνώμη αλλά πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς». «Η Κωνσταντοπούλου θέλει να καθυστερήσει η δίκη γιατί έχει πολιτικό και οικονομικό συμφέρον»

«Η Κωνσταντοπούλου θέλει όσο γίνεται αυτή η υπόθεση να παραμένει στην επικαιρότητα. Γιατί περίμενε να κλείσει ο φάκελος και μετά να κάνει το αίτημα; Το είχε όλο σχεδιάσει από την αρχή. Θέλει η δίκη να πάει αργότερα γιατί έχει πολιτικό και οικονομικό συμφέρον. Οι μπούρδες δεν κρατάνε πολύ στα δικαστήρια, δεν είναι σαν τα κανάλια. Η Κωνσταντοπούλου έχει επενδύσει σε αυτό», σημείωσε, προσθέτοντας πως «η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η μόνη που έχει χυδαιολογήσει για νεκρό των Τεμπών».

