«Όχι» στην κατεδάφιση του εμβληματικού κτιρίου του ΟΛΠΑ - Στήριξη από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Την έντονη και ομόφωνη αντίθεσή του στην επικείμενη κατεδάφιση του Κτιρίου του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) εκφράζει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, χαρακτηρίζοντας το εμβληματικό έργο του αρχιτέκτονα Αλέξη Συριόπουλου ως σημαντικό δείγμα του ελληνικού μοντερνισμού και της δημόσιας μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής, η απώλεια του οποίου θα αποτελούσε βαρύ πλήγμα για την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.

Το ψήφισμα

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών διατυπώνει ομόφωνα την αντίθεσή του στην επαπειλούμενη κατεδάφιση του Κτιρίου του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ), ενός ιδιαίτερα αξιόλογου έργου της μοντέρνας ελληνικής αρχιτεκτονικής και τοποσήμου της πόλης.

Το κτίριο του ΟΛΠΑ, έργο του αρχιτέκτονα Αλέξη Συριόπουλου (1941–1992) αποτέλεσε υλοποίηση Α’ Βραβείου πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και εγκαινιάστηκε το 1971.

Αποτελεί σημαντικό παράδειγμα του ελληνικού μοντερνισμού και του ρεύματος του μπρουταλισμού, με σαφή διάκριση των λειτουργικών ενοτήτων, πλαστικότητα των όγκων και εκφραστική χρήση του εμφανoύς σκυροδέματος. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του αποδίδει με σαφήνεια τη σχέση μεταξύ δομής και μορφής, φωτός και σκιάς, επεξεργάζεται πολύ επιτυχημένα τη συνύπαρξη ημιυπαιθρίων και κλειστών χώρων συγκροτώντας ένα εξαιρετικό δείγμα της δημόσιας αρχιτεκτονικής της μεταπολεμικής περιόδου.

Το κτίριο του ΟΛΠΑ έχει αναγνωρισθεί ως έργο υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας από την ελληνική επιστημονική κοινότητα και έχει συμπεριληφθεί πρόσφατα, ως εξέχον δείγμα της Μοντέρνας περιόδου, σε λεύκωμα που συν-εξέδωσε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο Πάτρα: Πόλη και Αρχιτεκτονική 1821-2021 που παρουσιάζει τα πλέον αξιόλογα έργα της πόλης των Πατρών στη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων. Η ενδεχόμενη κατεδάφιση του Κτιρίου του ΟΛΠΑ θα συγκροτούσε ανεπανόρθωτη απώλεια για την αρχιτεκτονική και εν γένει πολιτιστική κληρονομιά της Πάτρας, η οποία διαθέτει ελάχιστα αξιόλογα παραδείγματα Μοντέρνας αρχιτεκτονικής και πολύ λίγα αξιόλογα νεώτερα δημόσια κτίρια. Αντίθετα, η διατήρηση και προσαρμοσμένη επανάχρησή του, σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και πολιτιστικής διαχείρισης, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επιδιωκόμενη αναζωογόνηση και ενδυνάμωση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας. Το κτίριο θα μπορούσε να στεγάσει πολιτιστικές, εκπαιδευτικές ή διοικητικές λειτουργίες, προσφέροντας έναν χώρο δημόσιου χαρακτήρα, σύγχρονο και, ταυτόχρονα, βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορία του τόπου.

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών διατυπώνει ομόφωνα την αντίθεσή του στην κατεδάφιση του Κτιρίου του Οργανισμού Λιμένος Πατρών και δεσμεύεται να εργαστεί με άλλους αρμόδιους επιστημονικούς και θεσμικούς φορείς στη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων αποκατάστασης και επανάχρησής του.