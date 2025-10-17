S&P: Αμετάβλητη η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «ΒΒB» με σταθερές προοπτικές

Αμετάβλητη διατήρησε τη βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας σε “ΒΒΒ” με σταθερές προοπτικές, η Standard and Poor’s, στο πλαίσιο της τελευταίας αξιολόγησης της για την Ελλάδα, για το 2025.

Όπως σημειώνει ο οίκος οι σταθερές προοπτικές εξισορροπούν την ισχυρή οικονομική και δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας έναντι των υψηλών αποθεμάτων εξωτερικού και δημόσιου χρέους.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Σεπτεμβρίου, ο αμερικανικός οίκος Moody’s δεν επικαιροποίησε την αξιολόγησή του για την ελληνική οικονομία, διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα “Baa3” με σταθερές προοπτικές.