S&P: Αμετάβλητη η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «ΒΒB» με σταθερές προοπτικές

O διεθνής οίκος δεν άλλαξε το rating για την Ελλάδα, στην τελευταία αξιολόγησή του για το 2025
Αμετάβλητη διατήρησε τη βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας σε “ΒΒΒ” με σταθερές προοπτικές, η Standard and Poor’s, στο πλαίσιο της τελευταίας αξιολόγησης της για την Ελλάδα, για το 2025.
Όπως σημειώνει ο οίκος οι σταθερές προοπτικές εξισορροπούν την ισχυρή οικονομική και δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας έναντι των υψηλών αποθεμάτων εξωτερικού και δημόσιου χρέους.
Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Σεπτεμβρίου, ο αμερικανικός οίκος Moody’s δεν επικαιροποίησε την αξιολόγησή του για την ελληνική οικονομία, διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα “Baa3” με σταθερές προοπτικές.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr