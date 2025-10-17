Στο νοσοκομείο ο τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο τραγουδοποιός, φαίνεται ότι χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε, με τους συγγενείς του Διονύση Σαββόπουλου να αναφέρουν ότι πλέον είναι καλύτερα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να λάβει εξιτήριο την επόμενη εβδομάδα από το ιδιωτικό θεραπευτήριο που νοσηλεύεται ενώ υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός καλλιτέχνης είχε δώσει μεγάλη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα και είχε βγει νικητής.