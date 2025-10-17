Στο νοσοκομείο ο τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος

Πρόσωπα από το περιβάλλον του τραγουδιστή αναφέρουν ότι είναι πολύ καλύτερα
Ο Διονύσης Σαββόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
Ο τραγουδοποιός, φαίνεται ότι χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε, με τους συγγενείς του Διονύση Σαββόπουλου να αναφέρουν ότι πλέον είναι καλύτερα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να λάβει εξιτήριο την επόμενη εβδομάδα από το ιδιωτικό θεραπευτήριο που νοσηλεύεται ενώ υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων.
Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός καλλιτέχνης είχε δώσει μεγάλη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα και είχε βγει νικητής.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr