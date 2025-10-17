KKE Τομέας Αχαΐας: Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο της Βάσως Παπαθεοδώρου

Η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ με ανακοίνωση της, εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια της συντρόφισσας Βάσως Παπαθεοδώρου, μέλους της ΚΟΒ Ανατολικού Διαμερίσματος Πάτρας, που έφυγε από τη ζωή, μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Τα μέλη της Τομεακής Επιτροπής Αχαΐας του ΚΚΕ (12ου Συντάγματος 34, Πάτρα) εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσης.

Η κηδεία της Βάσως Παπαθεοδώρου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17-10-2025 στις 4 μ.μ. στην εκκλησία της Παναγίας Αλεξιώτισσας στην Πάτρα.