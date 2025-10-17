e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα – Ποιοι πάνε ATM

Τελευταία μέρα των πληρωμών σήμερα, Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου.

Θα καταβληθούν συνολικά 66.745.500 ευρώ σε 51.499 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

25.000.000 ευρώ σε 41.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

4.000.000 ευρώ σε 4.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 1.800 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».