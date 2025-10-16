Στην Πάτρα η θεατρική παράσταση «Το 3%» της Βίλης Σωτηροπούλου

Η θεατρική παράσταση «Το 3%» της βραβευμένης με Eurodram, Βίλης Σωτηροπούλου, ξεκινάει την περιοδεία της σε Πάτρα, Ιωάννινα, Αθήνα, στη συνέχεια σε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Παρίσι, σε παραγωγή της θεατρικής ομάδας «Μπουφόνοι».

Το θέατρο Λιθογραφείον (τηλ: 2610328394) στην οδό Μαιζώνος 172β στην Πάτρα είναι το θέατρο που πρώτο θα φιλοξενήσει την περιοδεία του ξεχωριστού αυτού θεατρικού έργου, το Σάββατο 25/10 (9:00 μμ) και την Κυριακή 26/10 (8:00 μμ).

Θα ακολουθήσουν παραστάσεις όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στο θέατρο ΑCTINA (τηλ: 6974865401) στα Ιωάννινα, τη Δευτέρα 27/10 και την Τρίτη 28/10 (8:30 μμ).

To θεατρικό έργο «Το 3%», γραμμένο το 2016 (προφητικό για την εποχή που γράφτηκε), είναι μία πολιτική δυστοπία με υποδόριο χιούμορ, σκοτεινή ειρωνεία και κινηματογραφική ματιά.

Το έργο

Ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης, σπίτι και φυλακή της «ανελεύθερης» Ξένιας, παρακολουθείται από κάμερες. Στο Βορρά, οι χαφιέδες παθαίνουν κρίσεις πανικού και ψυχοθεραπεύονται κρυφά στο skype, ενώ χτίζονται νέες εταιρείες ακόμα και Φιλικές προς τον Άνθρωπο.

Την πόλη από τη θάλασσα χωρίζει ένα Τείχος. Οι Φίλοι κρατάνε την πόλη καθαρή, ο σκουπιδοφάγος “καθαρίζει” άστεγους, οι εκλογές κάθε χρόνο είναι πάρτυ που δεν τελειώνει και η Ιστορία ένα μαύρο σύννεφο με λίγες φωτεινές στιγμές…

Ένα έργο επιστημονικής φαντασίας που διαδραματίζεται στη Γηραιά Νευρώπα το έτος 2040 μ.Χ. Η Ξένια, η Ίνγκριντ, η Μελίνα και ο Άρης βαδίζουν μαζί σ’ ένα δρόμο που οδηγεί ή στον αφανισμό ή στους λεγόμενους «ανθρώπους των σπηλαίων». Υπάρχει προοπτική για τη φυλακισμένη ανθρωπότητα; Οι «άνθρωποι των σπηλαίων» ίσως έχουν τις απαντήσεις… Ίσως τις έχει και η παράσταση «Το 3%».