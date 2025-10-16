Στην Πάτρα η θεατρική παράσταση «Το 3%» της Βίλης Σωτηροπούλου

Οι δύο πρώτοι σταθμοί της παράστασης είναι το θέατρο Λιθογραφείον στην Πάτρα το σαββατοκύριακο 25 & 26/10 & θα ακολουθήσει το θέατρο ΑCTINA στα Ιωάννινα στις 27 και 28/10
Η θεατρική παράσταση «Το 3%» της βραβευμένης με Eurodram, Βίλης Σωτηροπούλου, ξεκινάει την περιοδεία της σε Πάτρα, Ιωάννινα, Αθήνα, στη συνέχεια σε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Παρίσι, σε παραγωγή της θεατρικής ομάδας «Μπουφόνοι».
Το θέατρο Λιθογραφείον (τηλ: 2610328394) στην οδό Μαιζώνος 172β στην Πάτρα είναι το θέατρο που πρώτο θα φιλοξενήσει την περιοδεία του ξεχωριστού αυτού θεατρικού έργου, το Σάββατο 25/10 (9:00 μμ) και την Κυριακή 26/10 (8:00 μμ).
Θα ακολουθήσουν παραστάσεις όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στο θέατρο ΑCTINA (τηλ: 6974865401) στα Ιωάννινα, τη Δευτέρα 27/10 και την Τρίτη 28/10 (8:30 μμ).
To θεατρικό έργο «Το 3%», γραμμένο το 2016 (προφητικό για την εποχή που γράφτηκε), είναι μία πολιτική δυστοπία με υποδόριο χιούμορ, σκοτεινή ειρωνεία και κινηματογραφική ματιά.
Το έργο
Ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης, σπίτι και φυλακή της «ανελεύθερης» Ξένιας, παρακολουθείται από κάμερες. Στο Βορρά, οι χαφιέδες παθαίνουν κρίσεις πανικού και ψυχοθεραπεύονται κρυφά στο skype, ενώ χτίζονται νέες εταιρείες ακόμα και Φιλικές προς τον Άνθρωπο.
Την πόλη από τη θάλασσα χωρίζει ένα Τείχος. Οι Φίλοι κρατάνε την πόλη καθαρή, ο σκουπιδοφάγος “καθαρίζει” άστεγους, οι εκλογές κάθε χρόνο είναι πάρτυ που δεν τελειώνει και η Ιστορία ένα μαύρο σύννεφο με λίγες φωτεινές στιγμές…
Ένα έργο επιστημονικής φαντασίας που διαδραματίζεται στη Γηραιά Νευρώπα το έτος 2040 μ.Χ. Η Ξένια, η Ίνγκριντ, η Μελίνα και ο Άρης βαδίζουν μαζί σ’ ένα δρόμο που οδηγεί ή στον αφανισμό ή στους λεγόμενους «ανθρώπους των σπηλαίων». Υπάρχει προοπτική για τη φυλακισμένη ανθρωπότητα; Οι «άνθρωποι των σπηλαίων» ίσως έχουν τις απαντήσεις… Ίσως τις έχει και η παράσταση «Το 3%».
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «Το 3%»
Κείμενο: Βίλη Σωτηροπούλου
Σκηνοθεσία: Ροζαμάλια Κυρίου, Βασίλης Παπαδημητρίου, Βίλη Σωτηροπούλου
Σκηνικά-Κοστούμια: Μάγκυ Μοντζολή
Μουσική επιμέλεια, trailer: Δημήτρης Λαλούμης
Τραγούδι: Ευτυχία Γεωργακοπούλου
Σχεδιασμός φωτισμών: Άννα Σωτρίνη
Βιντεοσκόπηση 2016, εκφωνήσεις & επεξεργασία: Βασίλης Παπαδημητρίου
Τεχνική επεξεργασία βίντεο: Ντίνος Βαμβακούσης
Κατασκευή σκηνικού: Ηλίας Αυγουστιανός
Φωτογραφίες: Μιχάλης Τζωρτζάτος, Βασίλης Κρητικός
Γραφιστικά: epopsis-graphicarts
Οργάνωση παραγωγής: Φαίη Ρουμελιώτη
Βοηθός οργάνωσης παραγωγής: Ανδρέας Βιτωράτος.
Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί: Βίλη Σωτηροπούλου (Ξένια), Μίνα Λαμπροπούλου/Άννα Μακρή (Φύλακας Ίνγκριντ & Φύλακας 2), Αθηνά Αξιώτου/Στέλλα Τροκάνα (Μελίνα), Πασχάλης Μερμιγκάκης (εξεταστής), Ανδρέας Βιτωράτος (στρατιώτης).
Φιλική συμμετοχή: Γιώργος Νάσιος (εκφωνητής προπαγάνδας), Πέτρος Μελαχρινούδης (Ντιν).
Παραγωγή: Θεατρική ομάδα «Μπουφόνοι».
Οι πρώτες παραστάσεις της περιοδείας του έργου «Το 3%»
-Πάτρα, Θέατρο ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΝ (Μαιζώνος 172β, τηλ: 2610328394)
Σάββατο 25/10 ώρα 9:00 μμ και Κυριακή 26/10 ώρα 8:00 μμ.
-Ιωάννινα, Θέατρο ΑCTINA (Άννας Κομνηνής 8, τηλ: 6974865401)
Δευτέρα 27/10 και Τρίτη 28/10, ώρα 8:30 μμ
-Θα ακολουθήσουν παραστάσεις στην Αθήνα, στο Θέατρο της Ημέρας:
Δευτέρα 15, 22, 29 Δεκεμβρίου 2025, 5 Ιανουαρίου 2026,
Σάββατο 20, 27 Δεκεμβρίου 2025, 3 & 10 Ιανουαρίου 2026
[8 παραστάσεις].
-Την άνοιξη 2026 προγραμματίζονται παραστάσεις σε Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη και στο Παρίσι, στη Γαλλία.
Η παράσταση «Το 3%» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά (με διάλειμμα)
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:
15 € κανονικό
12 € μειωμένο (φοιτητικό, μαθητικό, άνω των 65 ετών, Αμεα, ΠΕΣΥΘ, ΑΣΚΤ, ομαδικό άνω των 10 ατόμων)
5 € (δραματικές σχολές, άνεργοι)
Ατέλειες ΣΕΗ (ελεύθερη είσοδος).
Προπώληση: MORE.COM
