Επίτιμη Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών η Victoria J. Hislop- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Tην Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκε η τελετή αναγόρευσης της Victoria J. Hislop σε Επίτιμη Διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρύτανης Στρατηγικής Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας Καθ. Διονύσιος Μαντζαβίνος, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών, Καθ. Ιωάννης Βενέτης, η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, Αναπλ. Καθ. Ελένη Αλμπάνη, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης κ.κ. Βασίλειος Κόμης, Γεώργιος Σαλάχας, Μάχη Γεωργακοπούλου και Πάνος Λούκας, ενώ πλήθος μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητών και φοιτητριών, ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων και εκπροσώπων του πολιτιστικού κόσμου παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον την εκδήλωση.



Η εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Μπούρα, ο οποίος με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια καλωσόρισε την κυρία Victoria Hislop και αναφέρθηκε στο έργο και τη σημασία της για τον πολιτιστικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και διεθνούς κοινότητας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:



«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, καλωσορίζουμε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών την κυρία Victoria Hislop, την οποία έχουμε την τιμή να αναγορεύσουμε σε Επίτιμη Διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας. Αυτή η τελετή αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την ακαδημαϊκή μας κοινότητα, καθώς η Victoria Hislop είναι μια προσωπικότητα που έχει τιμήσει και συνεχίζει να τιμά τον πολιτιστικό διάλογο ανάμεσα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Η συγγραφέας, μέσω του έργου της, έχει δημιουργήσει μια γέφυρα κατανόησης και επικοινωνίας, προβάλλοντας τις αξίες και την ιστορία της χώρας μας με τρόπο μοναδικό και συγκινητικό.»

Ο Πρύτανης συνέχισε υπογραμμίζοντας τη διεθνή διάσταση της λογοτεχνικής πορείας της Hislop, που περιλαμβάνει σημαντικές αναγνωρίσεις και βραβεύσεις, όπως το τιμητικό διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ και την ένταξή της στη Βασιλική Εταιρεία Λογοτεχνίας. Επίσης, ανέφερε την τιμητική υπηκοότητα που της απονεμήθηκε το 2020 για τη συμβολή της στην προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό.



Μετά τον χαιρετισμό του Πρύτανη, η εκδήλωση συνεχίστηκε με το χαιρετισμό του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητή Γεωργίου Ξυδόπουλου. Την παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας της τιμώμενης έγινε από τις Καθηγήτριες των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας – Αρχαιολογίας κ.κ. Γεωργία Γκότση και Έλλη Λεμονίδου, οι οποίες αναφέρθηκαν στην επιδραστικότητα των βιβλίων της, ιδιαίτερα της παγκοσμίως γνωστής νουβέλας "Το Νησί", που έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες και έχει πουλήσει πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα.



Η αναγόρευση της Victoria Hislop σε Επίτιμη Διδάκτορα πραγματοποιήθηκε από τους Προέδρους των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Καθηγητές Ιωάννη Π. Παπαθεοδώρου και Δημήτριο Κ. Κουκόπουλο, ενώ την περιένδυση της τιμώμενης ανέλαβε ο Πρύτανης Καθηγητής Χρήστος Μπούρας.