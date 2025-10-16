Χρήμα Ελλήνων στο εξωτερικό ψάχνει η ΑΑΔΕ!

Χρήμα Ελλήνων που βρίσκεται στο εξωτερικό αναζητεί η ΑΑΔΕ, μέσω μαζικών διασταυρώσεων στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από ξένες τράπεζες και φορολογικές Αρχές τρίτων χωρών.

Στόχος είναι ο εντοπισμός αδήλωτων καταθέσεων, εμβασμάτων και περιουσιακών στοιχείων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε τρίτες χώρες.

Άλλωστε, σύμφωνα με το sofokleousin.gr, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, οι υψηλότερες (κατά κεφαλήν) καταθέσεις Ελλήνων βρίσκονται σε τράπεζες του εξωτερικού.

Αυτές είναι οι νόμιμες, οι δηλωθείσες, αλλά η ΑΑΔΕ αναζητεί εκείνες που είναι αδήλωτες και είναι προϊόν φοροδιαφυγής ή ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε φορολογούμενους που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και διατηρούν καταθέσεις ή αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ προέρχονται από «ιδρύματα υπηρεσιών πληρωμών αλλοδαπής».

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε τόκους από καταθέσεις, αποδόσεις επενδύσεων και άλλα εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό, τα οποία οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να δηλώνουν στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ προχωρά στη διασταύρωση περισσότερου από το 50% των πληροφοριών που έχει λάβει από αλλοδαπές Αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με έμφαση στα δεδομένα φορολογίας εισοδήματος (DAC1) για το έτος 2020.

Οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ΑΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν δηλώσει εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις, εφόσον εντοπιστούν αποκλίσεις μεταξύ των δηλώσεών τους και των στοιχείων που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις.

Οι διασταυρώσεις της εφορίας

Τα στοιχεία που ανταλλάσσουν οι φορολογικές αρχές των συνεργαζόμενων χωρών μεταξύ τους είναι τα ακόλουθα:

Προσωπικά στοιχεία των υπόχρεου, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε δηλωτέου προσώπου που είναι δικαιούχος, καθώς και των επιχειρήσεων.

Στοιχεία Λογαριασμών: Αριθμός λογαριασμού ή το λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού, επωνυμία και αριθμός ταυτοποίησης, εάν υπάρχει, του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος,

Υπόλοιπα Λογαριασμών: Υπόλοιπο ή αξία του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με Αξία Εξαγοράς ή του Συμβολαίου Προσόδων, της αξίας εξαγοράς κατά τη λήξη ή της τιμής εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης λύσης του συμβολαίου, στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους, ή το κλείσιμο του λογαριασμού, εάν ο λογαριασμός έκλεισε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους,

Τόκοι Λογαριασμών: Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Αποδόσεις Λογαριασμών Θεματοφυλακής: (i) το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό, και (ii) τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Αποδόσεις άλλων Προϊόντων: Σε περίπτωση λογαριασμού που δεν περιγράφεται παραπάνω, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον Δικαιούχο Λογαριασμού σε σχέση με τον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.