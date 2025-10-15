Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κιλκίς: Πυροβολισμοί κοντά σε ξενοδοχείο στους Ευζώνους - Ένας νεκρός

Κιλκίς: Πυροβολισμοί κοντά σε ξενοδοχείο...

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνες για τη σύλληψη των δραστών

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου 2025 στο Κιλκίς, έπειτα από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο στον οικισμό «Εύζωνοι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στο σημείο για ένα νεκρό αλλοδαπό άνδρα.

 Το σημείο, που έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, βρίσκεται ιατροδικαστής.

Ειδήσεις Τώρα

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Τι έδειξε η καταγραφή των κειμηλίων

Πάτρα: Αποκαλύφθηκε η νέα φοιτητική εστία στο Σκαγιοπούλειο- ΦΩΤΟ

Καιρός: Έρχεται πενθήμερο βροχών στη Δυτική Ελλάδα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κιλκίς Πυροβολισμοί Νεκρός

Ειδήσεις