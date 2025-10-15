Κιλκίς: Πυροβολισμοί κοντά σε ξενοδοχείο στους Ευζώνους - Ένας νεκρός

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου 2025 στο Κιλκίς, έπειτα από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο στον οικισμό «Εύζωνοι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στο σημείο για ένα νεκρό αλλοδαπό άνδρα.

Το σημείο, που έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, βρίσκεται ιατροδικαστής.