Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17-10-2025

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΛΑΚΗ] ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ-ΑΛΙΑΝΑΚΗ

ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε την Πέμπτη 16-10-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγιάς Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Βασιλική

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :

Αναστασία & Νικόλαος Μιχόπουλος,

Σοφία & Γεώργιος Αθανασόπουλος,

Ιωάννα Μαυρομμάτη-Αλιανάκη.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :

Νικολίτσα χήρα Κων. Μαστοροπούλου,

Χαράλαμπος & Μαρία Κονδυλοπούλου,

Κική χήρα Νικ. Σιφακάκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ



ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

-------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΝΙΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email goupos@yahoo.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 48

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΑΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ χήρα ΔΗΜ. ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝ. ΣΚΑΛΤΣΑ

(ΕΤΩΝ 91)

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 16/10/2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά της: Αδαμαντία & Επαμεινώνδας Τομαράς, Δήμητρα & Παναγιώτης Κάσσαρης

Τα εγγόνια της: Γεώργιος, Κωνσταντίνος, Δήμητρα, Κωνσταντίνα.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

----------------