Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΛΑΚΗ] ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ-ΑΛΙΑΝΑΚΗ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Πέμπτη 16-10-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγιάς Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Βασιλική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Αναστασία & Νικόλαος Μιχόπουλος,
Σοφία & Γεώργιος Αθανασόπουλος,
Ιωάννα Μαυρομμάτη-Αλιανάκη.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :
Νικολίτσα χήρα Κων. Μαστοροπούλου,
Χαράλαμπος & Μαρία Κονδυλοπούλου,
Κική χήρα Νικ. Σιφακάκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
-------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΝΙΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 48
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΑΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ χήρα ΔΗΜ. ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝ. ΣΚΑΛΤΣΑ
(ΕΤΩΝ 91)
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 16/10/2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά της: Αδαμαντία & Επαμεινώνδας Τομαράς, Δήμητρα & Παναγιώτης Κάσσαρης
Τα εγγόνια της: Γεώργιος, Κωνσταντίνος, Δήμητρα, Κωνσταντίνα.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝ. ΣΠΑΘΗ ΣΥΖΥΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
ΕΤΩΝ 62
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΝΝΑ ΜΠΕΗ,
ΝΙΚΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΘΗ, ΝΙΚΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΤΣΑΓΓΑΡΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ ΣΠΑΘΗ,
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΣΤΡ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΡΙΦΙΛΛΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΑΝ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------
