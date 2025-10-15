Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17-10-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ [ΛΑΚΗ] ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ-ΑΛΙΑΝΑΚΗ

ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε την Πέμπτη 16-10-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγιάς Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Βασιλική

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Αναστασία & Νικόλαος Μιχόπουλος,
Σοφία & Γεώργιος Αθανασόπουλος,
Ιωάννα Μαυρομμάτη-Αλιανάκη.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :
Νικολίτσα χήρα Κων. Μαστοροπούλου,
Χαράλαμπος & Μαρία Κονδυλοπούλου,
Κική χήρα Νικ. Σιφακάκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

-------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΝΙΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email goupos@yahoo.gr

--------------------
ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 48 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΑΝΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ χήρα ΔΗΜ. ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΝΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝ. ΣΚΑΛΤΣΑ

(ΕΤΩΝ 91)

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 16/10/2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά της: Αδαμαντία & Επαμεινώνδας Τομαράς, Δήμητρα & Παναγιώτης Κάσσαρης

Τα εγγόνια της: Γεώργιος, Κωνσταντίνος, Δήμητρα, Κωνσταντίνα.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝ. ΣΠΑΘΗ ΣΥΖΥΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΓΓΑΡΗ

ΕΤΩΝ 62 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΝΝΑ ΜΠΕΗ, 

ΝΙΚΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΘΗ, ΝΙΚΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΤΣΑΓΓΑΡΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ ΣΠΑΘΗ, 

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΣΤΡ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΤΩΝ 85 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΡΙΦΙΛΛΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΑΝ 

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Ακίνητα χωρίς κληρονόμους αξιοποιούνται για στέγαση ευάλωτων πολιτών

Από την Πέμπτη 16/10 στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία "Μετά Το Κυνήγι" με την Τζούλια Ρόμπερτς

Συλλυπητήρια Δήμου Πατρέων για τον θάνατο της συζύγου του Διευθυντή του 42ου Δημοτικού Σχολείου Γιώργου Τσαγκάρη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Γραφεία Τελετών Παπαδόπουλου Γραφείο Τελετών Αναστόπουλος

Info