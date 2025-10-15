Πέθανε ο Drew Struzan, εικονογράφος που δημιούργησε εμβληματικές κινηματογραφικές αφίσες

Ο εμβληματικός Aμερικανός καλλιτέχνης εικονογράφος, ο οποίος δημιούργησε τις αφίσες πολλών μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών στις 13 Οκτωβρίου 2025. Ο θάνατος του Ντρου Στρούζαν - Drew Struzan επιβεβαιώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του μάνατζέρ του και της οικογένειάς του την Τρίτη 14/10. Ο μάνατζέρ του, Γκρεγκ, έγραψε ότι ο καλλιτέχνης απεβίωσε στις 13 Οκτωβρίου: «Με βαριά καρδιά πρέπει να σας πω ότι ο Ντρου Στρούζαν έφυγε από αυτόν τον κόσμο από χθες, 13 Οκτωβρίου. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζετε όλοι πόσες φορές μου εξέφρασε τη χαρά που ένιωθε γνωρίζοντας πόσο εκτιμούσατε την τέχνη του».

Ο Στρούζαν είχε φιλοτεχνήσει περισσότερα από 150 κινηματογραφικά πόστερ, ανάμεσα τους για τις ταινίες "The Shawshank Redemption-Τελευταία Έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ", "Blade Runner", "E.T. the Extra-Terrestrial-Ο Εξωγήινος", καθώς και για τις ταινίες Indiana Jones, Back to the Future, Harry Potter και του Πολέμου των Άστρων - Star Wars, το "Captain Hook" του Στίβεν Σπίλμπεργκ το '91, κ.α..

Είχε ακόμη φτιάξει εξώφυλλα δίσκων, αναμνηστικών-collectibles και εξώφυλλα βιβλίων.

Όπως διαβάσαμε στην wikipedia, ο Στρούζαν στη διάρκεια της καριέρας του είχε τιμηθεί με το βραβείο Saturn Award το 2002 & το βραβείο Inkpot Award το 2010. Είχε λάβει κι άλλες τιμητικές διακρίσεις όπως το 2014 το βραβείο Saul Bass Award, το 2016 το βραβείο Sergio Award για το σύνολο της καλλιτεχνικής του πορείας & προσφοράς από την Comic Art Professional Society (CAPS) ενώ είχε συμπεριληφθεί στο the Society of Illustrators Hall of Fame πριν από 5 χρόνια.

Ο Στρούζαν είχε έναν σπάνιο τρόπο να μεταφράζει το πνεύμα κάθε ταινίας σε μια εικαστική αφήγηση, έγραψε το flix.gr. Δεν απεικόνιζε απλώς τους ήρωες αλλά τους έντυνε με φως, σκιά και συναίσθημα, δημιουργώντας εικόνες που έμοιαζαν να ξεπηδούν από τον ίδιο τον καμβά της φαντασίας μας. Η τεχνική του συνδύαζε αερογράφο, ακρυλικά χρώματα και χρωματιστά μολύβια, δίνοντας στα έργα του μια υφή χειροποίητη, σχεδόν απτή, κάτι που λείπει από την ψυχρή καθαρότητα των σημερινών ψηφιακών posters.

Σε μια εποχή που οι αφίσες έγιναν προϊόντα Photoshop, ο Στρούζαν παρέμεινε πιστός στο πινέλο. Δεν τον ενδιέφερε να «πουλήσει» μια ταινία, αλλά να αποδώσει τη μαγεία της. Για πολλούς σκηνοθέτες, όπως ο Τζορτζ Λούκας και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ήταν κάτι περισσότερο από συνεργάτης, ήταν ένας συνοδοιπόρος στην αφήγηση. Οι αφίσες του δεν ήταν απλώς προωθητικά υλικά αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των ταινιών τους.

O Στίβεν Σπίλμπεργκ δήλωσε για τον θάνατο του Ντρου Στρούζαν πως «ο Ντρου δημιούργησε έργα τέχνης για εκδηλώσεις. Οι αφίσες του μετέτρεψαν πολλές από τις ταινίες μας σε προορισμούς... και η ανάμνηση αυτών των ταινιών και της ηλικίας που ήμασταν όταν τις βλέπαμε μας έρχεται πάντα στο μυαλό απλώς και μόνο με μια ματιά στις εμβληματικές φωτορεαλιστικές εικόνες του. Με το δικό του, επινοημένο στυλ, κανείς δεν ζωγράφιζε όπως ο Ντρου».

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ