ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Η ελευθεροτυπία, η ελευθερία της έκφρασης και η ασφάλεια όσων ασκούν δημοσιογραφικό έργο είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες για τη δημοκρατία μας»

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Αχαΐας για την επίθεση στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Ρηγόπουλο, αναφέρει τα εξής:

Με οργή και θλίψη πληροφορηθήκαμε την απρόκλητη και βάρβαρη επίθεση εναντίον του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου στο χώρο του Αρχαίου Ωδείου στην Πάτρα, όπου βρισκόταν για να καλύψει δημοσιογραφικά γεγονότα, κατόπιν άδειας από την ΕΣΗΕΠΗΝ.

Η ελευθεροτυπία, η ελευθερία της έκφρασης και η ασφάλεια όσων ασκούν δημοσιογραφικό έργο είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες για τη δημοκρατία μας.

Μια τέτοια επίθεση είναι επίθεση στο ίδιο το θεμέλιο της δημοκρατίας.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας καταδικάζει με αποφασιστικότητα το αποτρόπαιο αυτό γεγονός και εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της στον εργαζόμενο Παναγιώτη Ρηγόπουλο.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να κινηθούν τάχιστα, να εντοπίσουν και να αποδώσουν ευθύνες στους δράστες, όπως προβλέπει ο νόμος, και να διασφαλιστεί ότι παρόμοιες πράξεις βίας δεν θα επαναληφθούν, αλλά και δεν μένουν ατιμώρητες.

Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν χώρο στον τόπο μας. Καλούμε τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και όλους τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό της ελευθερίας του Τύπου και να απομονώσουν όσους προσπαθούν να επιβάλουν σιωπή δια της βίας.