Δανάη Μπάρκα: Ερωτευμένη 6 μήνες

Ποιος είναι ο σύντροφός της
“Ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται” λέει ο θυμόσοφος λαός και είναι ο κανόνας, αν και η περίπτωση της Δανάης Μπάρκα αποτελεί μοναδική εξαίρεση, αφού εκείνη έχει καταφέρει να το έχει σκάσει από δημοσιογράφους και παπαράτσι- και ας είναι όπως είπαν πολύ ερωτευμένη …
Διαβάστε περισσότερα στο youweekly
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr