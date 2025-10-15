Μελόνι: «Αν κόψω το κάπνισμα, θα σκοτώσω κάποιον» – Βίντεο από τον διάλογο με τον Ερντογάν στη Σύνοδο της Αιγύπτου

Δείτε βιντεο
Στη διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αστειεύτηκε πως αν σταματούσε το κάπνισμα «θα σκότωνε κάποιον».
Η Μελόνι, γνωστή για τον αυθορμητισμό της, απάντησε με αφοπλιστικό τρόπο στην προτροπή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κόψει το τσιγάρο, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν παρέλειψε να της απευθύνει τα δικά του χαρακτηριστικά «κομπλιμέντα».
Κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής στιγμής στη Σύνοδο, ο Ερντογάν γύρισε προς τη Μελόνι και της είπε: «Φαίνεσαι υπέροχη. Αλλά πρέπει να σε κάνω να σταματήσεις το κάπνισμα».
Τα λόγια του προκάλεσαν γέλια στους Κιρ Στάρμερ και Εμανουέλ Μακρόν, που βρίσκονταν κοντά. Ο Γάλλος Πρόεδρος σχολίασε γελώντας: «Είναι αδύνατον».
Τότε η Μελόνι απάντησε με ένα χαμόγελο: «Το ξέρω, το ξέρω. Δεν θέλω να σκοτώσω κάποιον».
Η 48χρονη Ιταλίδα Πρωθυπουργός είχε αποκαλύψει πρόσφατα, σε ένα βιβλίο της, ότι άρχισε ξανά να καπνίζει ύστερα από 13 χρόνια αποχής – και αστειεύτηκε ότι τα τσιγάρα τη βοήθησαν να «δεθεί» με άλλους ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και τον πρόεδρο της Τυνησίας, Καΐς Σαγιέντ. Στη διάσκεψη της Αιγύπτου, η Μελόνι εξέφρασε την αυξανόμενη διάθεση της Ρώμης να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, μετά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Όπως δήλωσε: «Είναι σαφές ότι, εφόσον εφαρμοστεί το σχέδιο, η αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Ιταλία θα είναι σίγουρα πιο κοντά».
