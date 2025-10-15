Χώρισε ο νικητής του Exathlon, Φάνης Μπολέτσης

Μπορεί να γύρισε από τον Άγιο Δομίνικο αγκαλιά με το έπαθλο του Exathlon και το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ αλλά από ότι φαίνεται αυτά είναι τα μόνα που έχει αγκαλιά τον τελευταίο καιρό ο Φάνης Μπολέτσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκείνος και η επί πολλούς μήνες σύντροφός του, Χρύσα Χατζηγεωργίου δεν είναι πια μαζί.

Διαβάστε περισσότερα στο Youweekly.gr